ФНЛ. «Енисей» и «Сибирь» забили пять голов на двоих

В матче 31-го тура первенства ФНЛ «Енисей» на своем поле одержал победу над «Сибирью» – 3:2. Автором решающего гола стал защитник Никита Чичерин.

Данный успех позволил клубу из Красноярска набрать 45 очков и подняться на пятое место в турнирной таблице. «Сибирь» продолжает находиться в зоне вылета.

Первенство ФНЛ. 31-й тур

Енисей (Красноярск) – Сибирь (Новосибирск) – 3:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Харитонов, 22; 1:1 – Чеботару, 28; 1:2 – Беляев, 38; 2:2 – Самодин, 60; 3:2 – Чичерин, 75.

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