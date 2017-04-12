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    ФНЛ. «Енисей» и «Сибирь» забили пять голов на двоих

    В матче 31-го тура первенства ФНЛ «Енисей» на своем поле одержал победу над «Сибирью» – 3:2. Автором решающего гола стал защитник Никита Чичерин.

    Данный успех позволил клубу из Красноярска набрать 45 очков и подняться на пятое место в турнирной таблице. «Сибирь» продолжает находиться в зоне вылета.

    Первенство ФНЛ. 31-й тур

    Енисей (Красноярск) – Сибирь (Новосибирск) – 3:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Харитонов, 22; 1:1 – Чеботару, 28; 1:2 – Беляев, 38; 2:2 – Самодин, 60; 3:2 – Чичерин, 75.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2017 17:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 13 апреля 2017, 18:36

      Опять бывшие игроки Сибири забивают нам..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      sasha_klub 12 апреля 2017, 17:46

      Ставка прошла

      0
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