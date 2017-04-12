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    «Зенит» пригласил владельцев абонементов на новый стадион

    «Зенит» опубликовал на официальном сайте информацию по получению билетов для владельцев абонементов на ближайшие домашние матчи команды, которые пройдут на новом стадионе «Санкт-Петербург».

    Напомним, что 22 апреля сине-бело-голубые сыграют с «Уралом», 7 мая – с «Тереком», а 17 мая – с «Краснодаром».

    «Обладатели абонементов на текущий сезон смогут получить пригласительные билеты на все три матча на места, наиболее приближенные с точки зрения расположения секторов, нумерации рядов и кресел, к тем, которые они занимали на «Петровском». Для того чтобы получить билеты, необходимо обратиться с действующим абонементом в клиентский офис клуба на Добролюбова, 16А или во флагманский магазин на Невском, 20. С 12 по 16 апреля получить билеты на матчи смогут только владельцы абонементов на сезон-2016/17.

    Свободная продажа билетов в этот период производиться не будет. Пригласительные билеты для владельцев абонементов будут доступны вплоть до начала каждого из матчей – в день игры для получения можно обратиться в кассы стадиона «Санкт-Петербург». Информация о свободной продаже билетов будет опубликована дополнительно», – говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».

    Источник: ФК «Зенит»

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    12.04.2017 15:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 апреля 2017, 16:21

      я бы пошел и то только чтобы посмотреть стадион но так как он не достроен не хочу разочаровываться, а футбол в исполнении нынешнего Зенита и Урала просто меня не интересует, просто не интересен

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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > Garrincha58 12 апреля 2017, 21:36

      Был там 11 февраля все огонь)

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