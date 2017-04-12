«Зенит» пригласил владельцев абонементов на новый стадион

я бы пошел и то только чтобы посмотреть стадион но так как он не достроен не хочу разочаровываться, а футбол в исполнении нынешнего Зенита и Урала просто меня не интересует, просто не интересен
«Зенит» опубликовал на официальном сайте информацию по получению билетов для владельцев абонементов на ближайшие домашние матчи команды, которые пройдут на новом стадионе «Санкт-Петербург».
Напомним, что 22 апреля сине-бело-голубые сыграют с «Уралом», 7 мая – с «Тереком», а 17 мая – с «Краснодаром».
«Обладатели абонементов на текущий сезон смогут получить пригласительные билеты на все три матча на места, наиболее приближенные с точки зрения расположения секторов, нумерации рядов и кресел, к тем, которые они занимали на «Петровском». Для того чтобы получить билеты, необходимо обратиться с действующим абонементом в клиентский офис клуба на Добролюбова, 16А или во флагманский магазин на Невском, 20. С 12 по 16 апреля получить билеты на матчи смогут только владельцы абонементов на сезон-2016/17.
Свободная продажа билетов в этот период производиться не будет. Пригласительные билеты для владельцев абонементов будут доступны вплоть до начала каждого из матчей – в день игры для получения можно обратиться в кассы стадиона «Санкт-Петербург». Информация о свободной продаже билетов будет опубликована дополнительно», – говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».