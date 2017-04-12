«Зенит» пригласил владельцев абонементов на новый стадион

«Зенит» опубликовал на официальном сайте информацию по получению билетов для владельцев абонементов на ближайшие домашние матчи команды, которые пройдут на новом стадионе «Санкт-Петербург».

Напомним, что 22 апреля сине-бело-голубые сыграют с «Уралом», 7 мая – с «Тереком», а 17 мая – с «Краснодаром».

«Обладатели абонементов на текущий сезон смогут получить пригласительные билеты на все три матча на места, наиболее приближенные с точки зрения расположения секторов, нумерации рядов и кресел, к тем, которые они занимали на «Петровском». Для того чтобы получить билеты, необходимо обратиться с действующим абонементом в клиентский офис клуба на Добролюбова, 16А или во флагманский магазин на Невском, 20. С 12 по 16 апреля получить билеты на матчи смогут только владельцы абонементов на сезон-2016/17.

Свободная продажа билетов в этот период производиться не будет. Пригласительные билеты для владельцев абонементов будут доступны вплоть до начала каждого из матчей – в день игры для получения можно обратиться в кассы стадиона «Санкт-Петербург». Информация о свободной продаже билетов будет опубликована дополнительно», – говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».