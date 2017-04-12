Дибала продлит контракт с «Ювентусом», зарплата игрока увеличится до 7,5 миллионов

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что в ближайшее время подпишет с клубом новый контракт.

Сообщается, что новое соглашение 23-летнего форварда с туринцами будет рассчитано до 2021 года, а заработная плата игрока составит 7,5 миллионов евро за сезон.

«В Ювентусе» меня все устраивает. Продление контракта близко. Постараюсь и дальше радовать наших болельщиков», – приводит слова аргентинца Mega.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Дибала забил восемь голов и сделал пять результативных передач в 24 матчах.

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