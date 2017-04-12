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    Дибала продлит контракт с «Ювентусом», зарплата игрока увеличится до 7,5 миллионов

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что в ближайшее время подпишет с клубом новый контракт.

    Сообщается, что новое соглашение 23-летнего форварда с туринцами будет рассчитано до 2021 года, а заработная плата игрока составит 7,5 миллионов евро за сезон.

    «В Ювентусе» меня все устраивает. Продление контракта близко. Постараюсь и дальше радовать наших болельщиков», – приводит слова аргентинца Mega.

    В нынешнем сезоне чемпионата Италии Дибала забил восемь голов и сделал пять результативных передач в 24 матчах.

    Туринский рекорд и соло Дибалы. Как унижали «Барселону»

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2017 13:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 апреля 2017, 19:05

      Всего в 2 раза больше Кокорина получать будет значит.

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 апреля 2017, 15:44

      Ну во первых пообещать женится ,это еще не значит женится ,если летом Барселона например захочет избавится от кого нибудь из тройки МСН и предложит 130 млн. за Пауло ,то Ювентус может и согласится,тем более если в этом году им удастся выиграть ЛЧ,что очень даже может быть.тогда как раз можно будет пойти на маленькую реконструкцию состава с новым тренером и с новыми большими деньгами, с другой стороны если у Дибала так хорошо идет в Юве.,то зачем что то менять.Мы ведь не знаем как он сможет адаптироваться в другой стране и к другому чемпионату ,но с третий стороны захочет ли все еще молодой аргентинец оставаться в Италии где нет реальной борьбы за чемпионство ,это может демотивировать.

      -1
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 12 апреля 2017, 15:43

      Классный игрок, Ювентус с ним выглядит в атаке потрясно!

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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 12 апреля 2017, 15:29

      Молодец, Юве, что удержал его!

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      Рейтинг: +1049

      mig28 12 апреля 2017, 14:00

      Ох и дорого же он будет стоить! Реал, Барса, Бавария и конечно же МЮ (куда без них) уже наверно выстраиваются в ряд)))

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > mig28 12 апреля 2017, 14:17

      Наверное достанется Мадриду! Реалу не привыкать, тратить сотню другую миллионов евро.

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > mig28 12 апреля 2017, 14:46

      Реал ещё до продления контракта называл цену в 125 млн (https://bombardir.ru/news/501694-Real-gotov-predlozhit-za-Dibalu-125-millionov), но Барселона тоже в деле, так что возможно цена будет ещё выше

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