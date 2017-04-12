Марез: «У «Лестера» нет каких-то определенных целей в Лиге чемпионов»

Нападающий «Лестера» Рияд Марез рассчитывает, что его команда сможет добиться положительного результата в предстоящем матче с «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Он добавил, что англичане не ставят перед собой определенных целей в этом турнире.

«Мы полны уверенности. Конечно, это великий «Атлетико», но мы уверены в себе. Надеемся в гостях добиться хорошего результата. Это будет непросто, но дополнительного давления мы не испытываем.

Мы играем так, как привыкли. У нас нет каких-то определенных целей в этом турнире. Мы просто играем и смотрим, что получится. Если пробьемся дальше, то пробьемся. Нет, так нет», – сказал Марез.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Лестер» пройдет в Мадриде в среду, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.