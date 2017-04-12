Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марез: «У «Лестера» нет каких-то определенных целей в Лиге чемпионов»

    Нападающий «Лестера» Рияд Марез рассчитывает, что его команда сможет добиться положительного результата в предстоящем матче с «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Он добавил, что англичане не ставят перед собой определенных целей в этом турнире.

    «Мы полны уверенности. Конечно, это великий «Атлетико», но мы уверены в себе. Надеемся в гостях добиться хорошего результата. Это будет непросто, но дополнительного давления мы не испытываем.

    Мы играем так, как привыкли. У нас нет каких-то определенных целей в этом турнире. Мы просто играем и смотрим, что получится. Если пробьемся дальше, то пробьемся. Нет, так нет», – сказал Марез.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Лестер» пройдет в Мадриде в среду, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2017 10:31
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 12 апреля 2017, 11:17

      Что то боевой дух у вас слабый, нужно подбодрить коленом под зад))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 12 апреля 2017, 10:38

      Лукавит, однако Марез.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11