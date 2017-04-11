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    Хунтелаар покинет «Шальке» по окончании текущего сезона

    Нападающий «Шальке» Класс-Ян Хунтелаар заявил, что по окончании сезона покинет немецкий клуб. Однако, по словам форварда, он не намерен переходить в китайские или турецкие клубы.

    «Мне не нравится ситуация, которая сложилась сейчас в «Шальке». Мой контракт истекает летом, я намерен покинуть клуб. Сложно будет выбрать другую команду, но я хочу играть. Однако у меня четверо детей, с которыми тоже хочется проводить время. Я думаю о возвращении в Голландию. Но точно не поеду в пустыню, Китай или Турцию», – сказал форвард.

    33-летний голландец выступает за «Шальке» с 2010 года. На его счету 166 матчей и 81 забитый гол.

    Источник: Yahoo

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    11.04.2017 23:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 12 апреля 2017, 00:03

      По пути Фарфана пойдет

      0
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      ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best > wobaekat 12 апреля 2017, 05:08

      Ну можно без транзитов сразу в Локо)

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