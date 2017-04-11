Хунтелаар покинет «Шальке» по окончании текущего сезона

Нападающий «Шальке» Класс-Ян Хунтелаар заявил, что по окончании сезона покинет немецкий клуб. Однако, по словам форварда, он не намерен переходить в китайские или турецкие клубы.

«Мне не нравится ситуация, которая сложилась сейчас в «Шальке». Мой контракт истекает летом, я намерен покинуть клуб. Сложно будет выбрать другую команду, но я хочу играть. Однако у меня четверо детей, с которыми тоже хочется проводить время. Я думаю о возвращении в Голландию. Но точно не поеду в пустыню, Китай или Турцию», – сказал форвард.

33-летний голландец выступает за «Шальке» с 2010 года. На его счету 166 матчей и 81 забитый гол.