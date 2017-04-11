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    Месси, Матье и Маскерано выйдут на поле с первых минут в матче против «Ювентуса»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной».

    «Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Игуаин, Сандро, Манджукич, Бонуччи, Дибала, Алвес.

    «Барселона»: Тер Штеген, Пике, Умтити, Матье, Маскерано, Роберто, Иньеста, Ракитич, Месси, Суарес, Неймар.

    Встреча состоится в Турине и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного матча.

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    Источник: УЕФА

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    11.04.2017 20:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +800

      forward33 11 апреля 2017, 21:12

      Почему Альба не играет, Матьё это дырка, теперь шансы на успех Юве больше.

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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 11 апреля 2017, 21:01

      Лягушатник в старте жди беды, игра с Малагой пример

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