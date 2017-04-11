Калиниченко: «Игра с «Зенитом» будет очень напряженной, думаю, «Спартак» победит – 2:1»

Бывший хавбек «Спартака» Максим Калиниченко заявил, что не считает домашний матч 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» самым важным в сезоне для красно-белых. При этом, по его словам, встреча получится напряженной, а победу в итоге добудут подопечные Массимо Карреры.

«Игра против «Зенита» не самая важная в сезоне для «Спартака». Впереди еще семь туров и игры против ЦСКА и «Ростова». Надо двигаться от игры к игре. Если называть игру красно-белых фартовой, то пусть команде везет до конца чемпионата России. Проблемы есть у обоих клубов, и это задача главных тренеров с ними разбираться. Мне кажется, что Массимо Каррера не будет менять схему после «Уфы» и его команда сыграет в три центральных защитника. Как показывает практика, он может выбрать схему как с тремя, так с четырьмя, так и с пятью защитниками. Каррера – гибкий тренер.

Игра с «Зенитом» точно будет очень напряженной. «Спартак» уже провел несколько «валидольных» игр против команд из нижней части таблицы, и это напрягает. Питерский клуб имеет хороших исполнителей и организацию игры, она способна доставить серьезные проблемы обороне «Спартака». Но обычно он начинается тогда, когда не ждешь от условного «Оренбурга» два пропущенных мяча за три минуты. Ну а с «Зенитом» это будет не валидол, а ожидаемые проблемы.

Рискну и поставлю на победу «Спартака» со счeтом 2:1», – сказал Калиниченко.

После 22-х туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Зенит» на восемь очков.