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    Калиниченко: «Игра с «Зенитом» будет очень напряженной, думаю, «Спартак» победит – 2:1»

    Бывший хавбек «Спартака» Максим Калиниченко заявил, что не считает домашний матч 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» самым важным в сезоне для красно-белых. При этом, по его словам, встреча получится напряженной, а победу в итоге добудут подопечные Массимо Карреры.

    «Игра против «Зенита» не самая важная в сезоне для «Спартака». Впереди еще семь туров и игры против ЦСКА и «Ростова». Надо двигаться от игры к игре. Если называть игру красно-белых фартовой, то пусть команде везет до конца чемпионата России. Проблемы есть у обоих клубов, и это задача главных тренеров с ними разбираться. Мне кажется, что Массимо Каррера не будет менять схему после «Уфы» и его команда сыграет в три центральных защитника. Как показывает практика, он может выбрать схему как с тремя, так с четырьмя, так и с пятью защитниками. Каррера – гибкий тренер.

    Игра с «Зенитом» точно будет очень напряженной. «Спартак» уже провел несколько «валидольных» игр против команд из нижней части таблицы, и это напрягает. Питерский клуб имеет хороших исполнителей и организацию игры, она способна доставить серьезные проблемы обороне «Спартака». Но обычно он начинается тогда, когда не ждешь от условного «Оренбурга» два пропущенных мяча за три минуты. Ну а с «Зенитом» это будет не валидол, а ожидаемые проблемы.

    Рискну и поставлю на победу «Спартака» со счeтом 2:1», – сказал Калиниченко.

    После 22-х туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Зенит» на восемь очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.04.2017 15:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 11 апреля 2017, 21:52

      Началось.. сначала, игра важная, но впереди еще столько то туров играть.. а потом еще начинают рисковать и гадать счет.. щас, под конец сезона, перед каждой игрой Спартака, все такой хренью занимаются)))

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 апреля 2017, 21:38

      Надо побеждать.
      Вперёд Спартак !!!

      -2
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      Рейтинг: +51

      Spartak115 11 апреля 2017, 20:53

      2-1 или 3-1 Спартак!

      2
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      Рейтинг: +2301

      baltika415 11 апреля 2017, 19:48

      Ну на счёт счёта (как стихи) 3-1 думать можно. Всем в конторе ставить! Я не Ванга, но на фоне всего так и будет.

      1
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 11 апреля 2017, 19:29

      жаль зе и адриано не будет здесь и прокол

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 апреля 2017, 19:12

      Полностью согласен

      1
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 11 апреля 2017, 18:34

      Да пусть несут, что хотят. А Зеня вставит свои обычные пять, и до свидания.

      -3
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      Рейтинг: +305

      Bobafett > super.zenitchik 11 апреля 2017, 18:50

      Юморист

      2
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik > Bobafett 11 апреля 2017, 18:52

      Реалист.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 11 апреля 2017, 16:26

      А если зенит проиграет, то цыган коня уведет...И гадать будет. )))

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      Рейтинг: +2697

      turist82 11 апреля 2017, 15:57

      Нее...Надо 4-0 бомжей разгромить. Чтоб и морально и физически их уничтожить

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      Рейтинг: +430

      andr2112 > turist82 11 апреля 2017, 16:08

      А кто будет уничтожать - то?
      Бекон по - итальянски что ли?

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > lra 11 апреля 2017, 17:49

      Да ладно?! ))) Я что то впервые слышу. Бомжи - никто. чтобы нам тут что то указывать. так, выскочки подгазпромовские. Да и то нынче на законное место опускаются планомерно

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      Рейтинг: +430

      andr2112 11 апреля 2017, 15:56

      Калиниченко может рисковать в своих прогнозах сколько угодно!
      А победит все равно Зенит!!!

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > andr2112 11 апреля 2017, 15:57

      С таким то поленом в атаке? ))) Нынче зенит только кое-чем звенит...

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