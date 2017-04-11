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  • Калиниченко: «Игра с «Зенитом» будет очень напряженной, думаю, «Спартак» победит – 2:1»

Калиниченко: «Игра с «Зенитом» будет очень напряженной, думаю, «Спартак» победит – 2:1»

11 апреля 2017, 15:46
15

Бывший хавбек «Спартака» Максим Калиниченко заявил, что не считает домашний матч 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» самым важным в сезоне для красно-белых. При этом, по его словам, встреча получится напряженной, а победу в итоге добудут подопечные Массимо Карреры.

«Игра против «Зенита» не самая важная в сезоне для «Спартака». Впереди еще семь туров и игры против ЦСКА и «Ростова». Надо двигаться от игры к игре. Если называть игру красно-белых фартовой, то пусть команде везет до конца чемпионата России. Проблемы есть у обоих клубов, и это задача главных тренеров с ними разбираться. Мне кажется, что Массимо Каррера не будет менять схему после «Уфы» и его команда сыграет в три центральных защитника. Как показывает практика, он может выбрать схему как с тремя, так с четырьмя, так и с пятью защитниками. Каррера – гибкий тренер.

Игра с «Зенитом» точно будет очень напряженной. «Спартак» уже провел несколько «валидольных» игр против команд из нижней части таблицы, и это напрягает. Питерский клуб имеет хороших исполнителей и организацию игры, она способна доставить серьезные проблемы обороне «Спартака». Но обычно он начинается тогда, когда не ждешь от условного «Оренбурга» два пропущенных мяча за три минуты. Ну а с «Зенитом» это будет не валидол, а ожидаемые проблемы.

Рискну и поставлю на победу «Спартака» со счeтом 2:1», – сказал Калиниченко.

После 22-х туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Зенит» на восемь очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Калиниченко Максим
Комментарии (15)
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andr2112
1491915409
Калиниченко может рисковать в своих прогнозах сколько угодно! А победит все равно Зенит!!!
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turist82
1491915426
Нее...Надо 4-0 бомжей разгромить. Чтоб и морально и физически их уничтожить
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turist82
1491917182
А если зенит проиграет, то цыган коня уведет...И гадать будет. )))
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super.zenitchik
1491924860
Да пусть несут, что хотят. А Зеня вставит свои обычные пять, и до свидания.
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Диктор
1491927141
Полностью согласен
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IVAN53
1491928170
жаль зе и адриано не будет здесь и прокол
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baltika415
1491929333
Ну на счёт счёта (как стихи) 3-1 думать можно. Всем в конторе ставить! Я не Ванга, но на фоне всего так и будет.
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Spartak115
1491933211
2-1 или 3-1 Спартак!
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Мары
1491935884
Надо побеждать. Вперёд Спартак !!!
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Д Альбертини
1491936773
Началось.. сначала, игра важная, но впереди еще столько то туров играть.. а потом еще начинают рисковать и гадать счет.. щас, под конец сезона, перед каждой игрой Спартака, все такой хренью занимаются)))
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