Снейдер — лидер сезона по количеству голевых передач в Европе среди полузащитников

На счету хавбека «Галатасарая» Уэсли Снейдера 11 ассистентских баллов в 20-ти матчах нынешнего сезона чемпионата Турции. Показатель является ведущим для игроков середины поля топ-чемпионатов Европы.

Список выглядит так:

1. Уэсли Снейдер, «Галатасарай» — 11 передач в 20-ти матчах

2. Тони Кроос, «Реал» — 11/24

3. Кевин Де Брюйне, «Манчестер Сити» — 11/29

4. Кристиан Эриксен, «Тоттенхэм» — 11/30

5. Морган Сансон, «Марсель» — 11/31

После 26-ти туров Суперлиги стамбульский клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице.