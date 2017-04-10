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    Снейдер — лидер сезона по количеству голевых передач в Европе среди полузащитников

    На счету хавбека «Галатасарая» Уэсли Снейдера 11 ассистентских баллов в 20-ти матчах нынешнего сезона чемпионата Турции. Показатель является ведущим для игроков середины поля топ-чемпионатов Европы.

    Список выглядит так:

    1. Уэсли Снейдер, «Галатасарай» — 11 передач в 20-ти матчах

    2. Тони Кроос, «Реал» — 11/24

    3. Кевин Де Брюйне, «Манчестер Сити» — 11/29

    4. Кристиан Эриксен, «Тоттенхэм» — 11/30

    5. Морган Сансон, «Марсель» — 11/31

    После 26-ти туров Суперлиги стамбульский клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Opta

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    10.04.2017 20:08
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