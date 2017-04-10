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    Бубнов: «Спартак» может потерять очки с «Зенитом», но стать чемпионом досрочно»

    Бывший защитник «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что у красно-белых есть шансы на досрочное завоевание чемпионского титула в текущем сезоне. При этом он отметил, что спартаковцы могут не досчитаться очков после матча 23-го тура РФПЛ с «Зенитом».

    «Шансы на чемпионство «Спартака» – 80 процентов. Красно-белые могут потерять очки с «Зенитом». «Тереку» в Москве будет тяжело.

    В целом, концовка не сложная. Осталось три игры. Думаю, «Спартак» может стать чемпионом досрочно. Отрыв от ближайших преследователей? Как бы этот отрыв не стал больше», – сказал Бубнов.

    После 22-х туров подопечные Массимо Карреры лидируют в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» и ЦСКА на восемь очков. Поединок с петербуржцами «Спартак» проведет на своем поле в воскресенье, 16 апреля.

    Источник: Спорт FM

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    10.04.2017 18:18
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +110

      Firevet 11 апреля 2017, 00:34

      Капитан очевидность...

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 апреля 2017, 23:37

      Хотелось-бы безогоговорочной победы команды СПАРТАК МОСКВА

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 10 апреля 2017, 23:17

      Да все равно уже , это не наш год видимо ... Но пусть победит сильнейший в этом матче !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 10 апреля 2017, 22:33

      Болею за Спартак с 1980 года,и видел всё и победы над Реалом и Аяксом,,,и Федю видел в живую,,,,ну а теперь надеюсь и до чемпионства Спартака доживу

      4
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > slavutiq70 10 апреля 2017, 22:48

      Я жду нового Федю, но его пока нет.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ribavadim 10 апреля 2017, 22:51

      Как он мог на замахе , на развороте?!! И так мягонько ( кудесник)

      0
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > ribavadim 11 апреля 2017, 05:07

      Да второго Фёдора и не будет,,,,

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 апреля 2017, 21:55

      Константин Иванович всыпал бы Сашке за болтовню, ну и да ладно...

      1
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > klifS 10 апреля 2017, 22:09

      Он, Саньку многое прощал, а Санёк играл...Творцом Саню трудно назвать, но как он горел на поле?!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > klifS 10 апреля 2017, 22:33

      Судьбу золотых медалей «Спартаку» выпало решить в домашней игре с киевским «Динамо». Для соперника встреча турнирного значения не имела — при любом исходе киевляне оставались на третьем месте. А вот «Днепр» еще мог достать москвичей. Видимо, динамовцы захотели подсобить землякам — матч выдался очень упорным. На 3-й минуте гости открыли счет. Протасов воспользовался несогласованностью Черчесова и Базулева, перехватил мяч и поразил пустые ворота. «Спартак» бросился отыгрываться. Шалимов из выгодной позиции угодил в голкипера, Черенков не смог обмануть в штрафной защитника, Пасулько проиграл дуэль Чанову. Только во втором тайме после удара Шмарова мяч в ворота динамовцев переправил Евгений Кузнецов. Но чтобы обеспечить золото и избежать нервотрепки в последнем туре (предстоял поединок в Вильнюсе с опасным «Жальгирисом»), спартаковцам нужно было обязательно побеждать. Это легко сказать, а претворить в жизнь на поле ох как непросто. Врем яшло, силы команд таяли, и казалось, еще одного гола заполнившие Лужники зрители не дождутся. На предпоследней минуте был назначен штрафной в сторону киевских ворот. Расстояние — 22 метра, чуть правее центра. Спартаковцы быстро разыграли стандарт, и Евгений Кузнецов выскочил один на один с Чановым. Однако арбитр Шароян остановил прорыв полузащитника, показав — перебить. Новый разбег начал Геннадий Морозов, и тут неожиданно для всех никогда до того не исполнявший штрафные Валерий Шмаров с левой послал мяч точне-хонько в «девятку». Г-о-о-о-л! Трибуны взревели от восторга. Золотой мяч, принесший «Спартаку» 12-й титул, получился на редкость красивым. Никогда еще красно-белые не завоевывали чемпионство столь эффектно.
      Кстати, по словам Шмарова, над ударом с этой точки он работал до и после тренировок в течение полугода. Так что чудо, как это часто бывает, было тщательно подготовлено и отрепетировано.

      2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > klifS 10 апреля 2017, 23:07

      В армии я попал в часть "хохлов" .Для них Спартак был как красная тряпка.Даже они , когда я ложился под каждый мяч, признавали что в Спартаке есть сила!

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > klifS 11 апреля 2017, 00:01

      Федя в футболе это уже московская сага.А для меня он был номером 1!

      1
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 10 апреля 2017, 21:01

      Не надо терять очки Спартаку ни с зенитом, ни с ростовом. и уж тем более
      с цска. Пусть всех их обыграет и докажет, что на сегодняшний день
      он реально всех сильнее!!!

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 апреля 2017, 20:04

      Бубнов прям гадалка,кстати он предсказывал потерю очков и с Уралом,как и теперь с Зенитом-побольше таких бы предсказаний.

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 10 апреля 2017, 19:55

      Главное, чтобы сами игроки не почувствовали себя чемпионами досрочно! Будут биться в каждом матче, в каждом эпизоде матча - станут чемпионами. Да и нам, болельщикам, от этого победа станет ценнее! Спартак - вперед!

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      Рейтинг: +2501

      B.G. > mialkov 10 апреля 2017, 20:19

      Владимир, приветствую!
      Игроки бьются, в каждом матче бьются! Особенно, как ты уже написал - ценней победы станут. Радуют матчи, выигранные на последних минутах...просто, вырываются победы...ох и валидольные они))
      Ну, собственно, за это мы и любим футбол - болеем! )

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 10 апреля 2017, 19:35

      Осталось 8!!! игр, а не 3.

      3
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > myelementisearth 10 апреля 2017, 19:39

      видимо играть осталось три, а другие пять уже разыграны в кабинетах. шутка конечно, я надеюсь что футбол у нас проходит на полях, а не в кошельках.

      0
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 > sergey_86-76 10 апреля 2017, 20:42

      2 уже по очкам можно минуснуть, мыслите по очкам) как досрочно побеждают

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      Рейтинг: +3120

      erma 10 апреля 2017, 19:17

      Почему нет новостей об Адриано и Зе Луише? Или я что-то пропустил? Почему это вроде как никого не волнует?

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