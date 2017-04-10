Бубнов: «Спартак» может потерять очки с «Зенитом», но стать чемпионом досрочно»

Бывший защитник «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что у красно-белых есть шансы на досрочное завоевание чемпионского титула в текущем сезоне. При этом он отметил, что спартаковцы могут не досчитаться очков после матча 23-го тура РФПЛ с «Зенитом».

«Шансы на чемпионство «Спартака» – 80 процентов. Красно-белые могут потерять очки с «Зенитом». «Тереку» в Москве будет тяжело.

В целом, концовка не сложная. Осталось три игры. Думаю, «Спартак» может стать чемпионом досрочно. Отрыв от ближайших преследователей? Как бы этот отрыв не стал больше», – сказал Бубнов.

После 22-х туров подопечные Массимо Карреры лидируют в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» и ЦСКА на восемь очков. Поединок с петербуржцами «Спартак» проведет на своем поле в воскресенье, 16 апреля.