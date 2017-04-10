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  • Бубнов: «Спартак» может потерять очки с «Зенитом», но стать чемпионом досрочно»

Бубнов: «Спартак» может потерять очки с «Зенитом», но стать чемпионом досрочно»

10 апреля 2017, 18:18
36

Бывший защитник «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что у красно-белых есть шансы на досрочное завоевание чемпионского титула в текущем сезоне. При этом он отметил, что спартаковцы могут не досчитаться очков после матча 23-го тура РФПЛ с «Зенитом».

«Шансы на чемпионство «Спартака» – 80 процентов. Красно-белые могут потерять очки с «Зенитом». «Тереку» в Москве будет тяжело.

В целом, концовка не сложная. Осталось три игры. Думаю, «Спартак» может стать чемпионом досрочно. Отрыв от ближайших преследователей? Как бы этот отрыв не стал больше», – сказал Бубнов.

После 22-х туров подопечные Массимо Карреры лидируют в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» и ЦСКА на восемь очков. Поединок с петербуржцами «Спартак» проведет на своем поле в воскресенье, 16 апреля.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Бубнов Александр
Комментарии (36)
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bset
1491837624
Так еще же матч с ЦСКА. А матчи ЦСКА и Спартака обычно такие, что результат от мест совсем не зависит. В любом случае будет заруба
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Gerero2198
1491838991
Вот ты бубен олень, можно обыграть Баварию и просрать например Балтике. Впереди еще 8 игр и очки растерять могут все кто сейчас в тройке и (конечно из области фантастики) даже не попасть в еврокубки, а ты уже корону примеряешь. Вот останется игры 3-4 тогда и можно о распределении мест что-то говорить и то не факт.
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Fedor4uk
1491839033
Зенит с Цска в этом сезоне ниочем,с Ростовом если только очки могут потерять!Я хоть болела Локо но Спартак в этом сезоне смотриться лучше других!
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Мары
1491839409
Здесь любой клуб может очки потерять, как и приобрести.Так что это гадание на кофейной гуще.
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DZHEK_VOROBEY1987
1491839789
Я начал болеть за Спартак с 2002 года,не уж то в первый раз дождусь чемпионства.
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erma
1491841025
Почему нет новостей об Адриано и Зе Луише? Или я что-то пропустил? Почему это вроде как никого не волнует?
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myelementisearth
1491842136
Осталось 8!!! игр, а не 3.
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mialkov
1491843322
Главное, чтобы сами игроки не почувствовали себя чемпионами досрочно! Будут биться в каждом матче, в каждом эпизоде матча - станут чемпионами. Да и нам, болельщикам, от этого победа станет ценнее! Спартак - вперед!
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solyh-1962
1491847297
Не надо терять очки Спартаку ни с зенитом, ни с ростовом. и уж тем более с цска. Пусть всех их обыграет и докажет, что на сегодняшний день он реально всех сильнее!!!
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slavа0508
1491852802
Болею за Спартак с 1980 года,и видел всё и победы над Реалом и Аяксом,,,и Федю видел в живую,,,,ну а теперь надеюсь и до чемпионства Спартака доживу
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