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    Хави Грасия: «Томь» дважды ударила в створ ворот «Рубина» и забила два гола. Это что-то невероятное»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия остался разочарован ничьей с «Томью» (2:2) в поединке 22-го тура РФПЛ. По словам испанского специалиста, томичи совершили невероятное, забив два гола после всего двух ударов в створ ворот за весь матч.

    «Мы нанесли 23 удара по воротам соперника. Кроме того, был еще пенальти, который не реализовали. Забили два гола. Соперник нанес всего два удара в створ ворот – забил два гола. Это что-то невероятное. Такие матчи случаются. Мы очень хотели победить, но нам не хватило точности», – сказал Грасия в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2017 17:23
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +20

      Сема25 10 апреля 2017, 20:49

      Томь сегодня прям порадовала, отличный матч выдали.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 10 апреля 2017, 20:01

      Испанишку отправить дубль трениовать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 10 апреля 2017, 18:42

      прокляли вас рубиновые
      могу даже предположить кто

      и видимо справедливо прокляли
      .

      0
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      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Робинзон 10 апреля 2017, 21:45

      он хадж совершал... так что проклял не он....
      а прокляли справедливо, тут ты прав...

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 апреля 2017, 18:39

      Так у вас и вратарь лучший, как сами пишете. А была когда-то команда супер.

      -1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 10 апреля 2017, 18:35

      ((таким составом отрабатывать надо комбинации плять..а увольнять не хотят что накладно будет..

      0
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      Рейтинг: +25

      Muzaved 10 апреля 2017, 18:29

      Тренера гнать метлой...Народ начинает разлчаровавоться в Рубине...Так и ходить перестанут

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25

      Muzaved 10 апреля 2017, 18:28

      Позорники...Не команда, а толпа бездарей...
      Томь молодцы...молодежка сделала больших футболистов...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 10 апреля 2017, 17:57

      Набрал танцоров, теперь удивляется.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 10 апреля 2017, 17:49

      ...как надоел этот Грасия со своими гнилыми комментариями.Когда ему на выход???

      5
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      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > FaTeK1945ru 10 апреля 2017, 18:17

      Метшин говорит, что вопрос с отставкой даже не ставится.... Дадут ещё порулить, даже возможно на будущий год...

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > семёнычев 10 апреля 2017, 18:36

      А затем тогда в ФНЛ.

      -1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > vladimir-7 10 апреля 2017, 21:43

      Смотря кто из ФНЛ придёт..... Всё-таки , как бы Жонотаса не хаяли, а он много чего может

      0
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      Рейтинг: +47

      майкл 10 апреля 2017, 17:49

      грасия иди на .уй бездарь

      1
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