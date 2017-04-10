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  • Хави Грасия: «Томь» дважды ударила в створ ворот «Рубина» и забила два гола. Это что-то невероятное»

Хави Грасия: «Томь» дважды ударила в створ ворот «Рубина» и забила два гола. Это что-то невероятное»

10 апреля 2017, 17:23
15

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия остался разочарован ничьей с «Томью» (2:2) в поединке 22-го тура РФПЛ. По словам испанского специалиста, томичи совершили невероятное, забив два гола после всего двух ударов в створ ворот за весь матч.

«Мы нанесли 23 удара по воротам соперника. Кроме того, был еще пенальти, который не реализовали. Забили два гола. Соперник нанес всего два удара в створ ворот – забил два гола. Это что-то невероятное. Такие матчи случаются. Мы очень хотели победить, но нам не хватило точности», – сказал Грасия в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Томь Рубин Грасия Хави
Комментарии (15)
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Эд1970
1491834625
Кривоногие блин
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майкл
1491835750
грасия иди на .уй бездарь
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FaTeK1945ru
1491835785
...как надоел этот Грасия со своими гнилыми комментариями.Когда ему на выход???
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paparazzi-kazan
1491836224
Набрал танцоров, теперь удивляется.
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Muzaved
1491838095
Позорники...Не команда, а толпа бездарей... Томь молодцы...молодежка сделала больших футболистов...
Ответить
Muzaved
1491838164
Тренера гнать метлой...Народ начинает разлчаровавоться в Рубине...Так и ходить перестанут
Ответить
vladimir-7
1491838768
Так у вас и вратарь лучший, как сами пишете. А была когда-то команда супер.
Ответить
Робинзон
1491838965
прокляли вас рубиновые могу даже предположить кто и видимо справедливо прокляли .
Ответить
maratagliulin
1491843709
Испанишку отправить дубль трениовать
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Сема25
1491846556
Томь сегодня прям порадовала, отличный матч выдали.
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