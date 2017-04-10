Хави Грасия: «Томь» дважды ударила в створ ворот «Рубина» и забила два гола. Это что-то невероятное»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия остался разочарован ничьей с «Томью» (2:2) в поединке 22-го тура РФПЛ. По словам испанского специалиста, томичи совершили невероятное, забив два гола после всего двух ударов в створ ворот за весь матч.

«Мы нанесли 23 удара по воротам соперника. Кроме того, был еще пенальти, который не реализовали. Забили два гола. Соперник нанес всего два удара в створ ворот – забил два гола. Это что-то невероятное. Такие матчи случаются. Мы очень хотели победить, но нам не хватило точности», – сказал Грасия в эфире телеканала «Наш футбол».