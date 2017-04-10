РФПЛ. «Рубин» упустил победу над «Томью»

В поединке 22-го тура РФПЛ «Рубин» на выезде не сумел переиграть «Томь».

Пропустив в первом тайме от Алексея Пугина, казанцы во второй половине встречи усилиями Максима Лестьенна сумели забить два гола и выйти вперед. Однако за семь минут до конца основного времени матча Александр Соболев поразил ворота Сергея Рыжикова, принеся томичам ничью.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Томь (Томск) – Рубин (Казань) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Пугин, 13; 1:1 – Лестьенн, 47 (с пенальти); 1:2 – Лестьенн, 79; 2:2 – Соболев, 83.

Томь: Мелихов, Баляйкин, Митерев, Осипов, Сасин (Букачев, 80), Попов, Чуперка, Макурин (Большунов, 80), Голышев, Пугин, Соболев.

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Устинов, Сонг (Рочина, 87), Камболов, Ахметов (Карадениз, 68), Ткачук, Жонатас, Лестьенн.

Нереализованный пенальти: Жонатас, 26.

Предупреждения: Осипов, 8; Сасин, 36 – Лестьенн, 37.

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