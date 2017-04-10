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    РФПЛ. «Рубин» упустил победу над «Томью»

    В поединке 22-го тура РФПЛ «Рубин» на выезде не сумел переиграть «Томь».

    Пропустив в первом тайме от Алексея Пугина, казанцы во второй половине встречи усилиями Максима Лестьенна сумели забить два гола и выйти вперед. Однако за семь минут до конца основного времени матча Александр Соболев поразил ворота Сергея Рыжикова, принеся томичам ничью.

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Томь (Томск) – Рубин (Казань) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пугин, 13; 1:1 – Лестьенн, 47 (с пенальти); 1:2 – Лестьенн, 79; 2:2 – Соболев, 83.

    Томь: Мелихов, Баляйкин, Митерев, Осипов, Сасин (Букачев, 80), Попов, Чуперка, Макурин (Большунов, 80), Голышев, Пугин, Соболев.

    Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Устинов, Сонг (Рочина, 87), Камболов, Ахметов (Карадениз, 68), Ткачук, Жонатас, Лестьенн.

    Нереализованный пенальти: Жонатас, 26.

    Предупреждения: Осипов, 8; Сасин, 36 – Лестьенн, 37.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2017 16:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 10 апреля 2017, 18:43

      ребята, прежде чем ставить, смотрите коэффициент...смысл ставить на рубин когда на них низкий коэффициент...а вот ставя на ничейку хорошо прибавляется в кармане...)))

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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 10 апреля 2017, 18:38

      Эд,а у тебя случайно фамилия не птичкин, что второй раз пролетаешь?)))

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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 10 апреля 2017, 18:35

      таких донарей нужно поискать...))) хави нахавался бабла и сидит на попе ровно... гнать его под зад ногой, а томь красавы, 2удара в створ ворот и 2 гола...

      0
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 10 апреля 2017, 17:17

      Уроды блин второй раз на них поставил в пролете,больше никогда на них ставить не буду.

      2
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      Рейтинг: +997

      egrrr > Эд1970 10 апреля 2017, 17:20

      В этом сезоне я уже раз 6 пролетал с рубином , теперь на них никогда не ставлю)))

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      Рейтинг: +295

      Эд1970 > egrrr 10 апреля 2017, 17:25

      Слава богу я только 2ой))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Эд1970 10 апреля 2017, 17:52

      я тоже в пролете а ведь была думка поставить на ничейку

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