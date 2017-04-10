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  • Бояринцев: «Вполне вероятно, что в «Зените» нарушен микроклимат»

Бояринцев: «Вполне вероятно, что в «Зените» нарушен микроклимат»

10 апреля 2017, 15:14
6

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал слова хавбека «Зенита» Олега Шатова, сказанные им в адрес главного тренера петербуржцев Мирчи Луческу после матча 22-го тура с «Анжи» (1:1).

«Когда идут такие взаимные претензии, в том числе и в СМИ, то действительно все понимают, что ситуация в команде не самая хорошая может быть. Возможно, нарушен микроклимат. При этом в «Зените» собраны очень хорошие футболисты. И сейчас у них матч со «Спартаком»… Хотя перед любым матчем должны забываться всякие неурядицы и проблемы. Так что я думаю, что в матче «Спартак» – «Зенит» нас ждет очень интересная игра», – сказал Бояринцев.

После 22-х туров «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея одинаковое количество очков с ЦСКА и отставая от лидирующего «Спартака» на восемь баллов. В воскресенье, 16 апреля петербуржцам предстоит встретиться с красно-белыми на их поле.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Бояринцев Денис
Комментарии (6)
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zenitforever2015
1491827306
В этом деле никто ничего не знает.....
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Чеба
1491827665
Микрофлора кишечника))))
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FanatSerj
1491829086
Микроклимат у "паспортистов" там нарушен, еще и Дзюбашку капитаном делали, а ему видно на деле слабо прописать звиздюлей ноющим, он там и сам под статусом перебежавшего "Иуды". Кокорин ? да это же эталонный похренист это уже давно известно. Зырянов ? работяга он видно вообще в это говно бабское не лезет. Микроклимат- пля, придумали. Кержаков ? да мог бы там вес иметь, но он сейчас и так на птичих правах, смысла ему за Луча вписываться. Лодыгин ? так он скорее всего как раз с Шатовым лодку и качает. Одним словом закормили дармоедов, вот они дом-2 там и устроили, микроклимат им видели не тот. Да за такие бабки ты сам должен этот газ на севере добывать, а потом еще и в футбол всех обыгрывать.
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eleng
1491832203
Слишком много "личностей", которые думают не об обязанностях а о своей крутизне и понтах. Упущение тренера в том, что он обвинял во всех неудачах сторонние силы: судьи, поля и т.д. То, что тренера слили - факт. В этом отношении, можно вспомнить конфликт болгар в Амкаре, зато администрация " не повелась" на провокации и сохранила команду, как единый коллектив с прежним тренером.
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ZENIT-59
1491843487
Бояринцев близок к истине.Что -то в команде не ладиться с начала второй половины турнира. Причины кроются в психологической совместимости игроков В команде собрано много совершенно разных исполнителей и по характеристикам и по менталитету. Менеджмент при селекции зимой этого не учел. Ошибки селекции сейчас дают о себе знать и отрицательно влияют на психологический климат всего коллектива.
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alp
1491847434
мда.. похоже на то... луческу это ошибка
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