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    Бояринцев: «Вполне вероятно, что в «Зените» нарушен микроклимат»

    Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал слова хавбека «Зенита» Олега Шатова, сказанные им в адрес главного тренера петербуржцев Мирчи Луческу после матча 22-го тура с «Анжи» (1:1).

    «Когда идут такие взаимные претензии, в том числе и в СМИ, то действительно все понимают, что ситуация в команде не самая хорошая может быть. Возможно, нарушен микроклимат. При этом в «Зените» собраны очень хорошие футболисты. И сейчас у них матч со «Спартаком»… Хотя перед любым матчем должны забываться всякие неурядицы и проблемы. Так что я думаю, что в матче «Спартак» – «Зенит» нас ждет очень интересная игра», – сказал Бояринцев.

    После 22-х туров «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея одинаковое количество очков с ЦСКА и отставая от лидирующего «Спартака» на восемь баллов. В воскресенье, 16 апреля петербуржцам предстоит встретиться с красно-белыми на их поле.

    Источник: Р-Спорт

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    10.04.2017 15:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11234

      alp 10 апреля 2017, 21:03

      мда.. похоже на то... луческу это ошибка

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 10 апреля 2017, 19:58

      Бояринцев близок к истине.Что -то в команде не ладиться с начала второй половины турнира. Причины кроются в психологической совместимости игроков В команде собрано много совершенно разных исполнителей и по характеристикам и по менталитету. Менеджмент при селекции зимой этого не учел. Ошибки селекции сейчас дают о себе знать и отрицательно влияют на психологический климат всего коллектива.

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      Рейтинг: +837

      eleng 10 апреля 2017, 16:50

      Слишком много "личностей", которые думают не об обязанностях а о своей крутизне и понтах. Упущение тренера в том, что он обвинял во всех неудачах сторонние силы: судьи, поля и т.д. То, что тренера слили - факт. В этом отношении, можно вспомнить конфликт болгар в Амкаре, зато администрация " не повелась" на провокации и сохранила команду, как единый коллектив с прежним тренером.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 апреля 2017, 15:58

      Микроклимат у "паспортистов" там нарушен, еще и Дзюбашку капитаном делали, а ему видно на деле слабо прописать звиздюлей ноющим, он там и сам под статусом перебежавшего "Иуды".
      Кокорин ? да это же эталонный похренист это уже давно известно.
      Зырянов ? работяга он видно вообще в это говно бабское не лезет. Микроклимат- пля, придумали.
      Кержаков ? да мог бы там вес иметь, но он сейчас и так на птичих правах, смысла ему за Луча вписываться.
      Лодыгин ? так он скорее всего как раз с Шатовым лодку и качает.

      Одним словом закормили дармоедов, вот они дом-2 там и устроили, микроклимат им видели не тот. Да за такие бабки ты сам должен этот газ на севере добывать, а потом еще и в футбол всех обыгрывать.

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      Рейтинг: +581

      Чеба 10 апреля 2017, 15:34

      Микрофлора кишечника))))

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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 10 апреля 2017, 15:28

      В этом деле никто ничего не знает.....

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