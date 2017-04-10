Бояринцев: «Вполне вероятно, что в «Зените» нарушен микроклимат»

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал слова хавбека «Зенита» Олега Шатова, сказанные им в адрес главного тренера петербуржцев Мирчи Луческу после матча 22-го тура с «Анжи» (1:1).

«Когда идут такие взаимные претензии, в том числе и в СМИ, то действительно все понимают, что ситуация в команде не самая хорошая может быть. Возможно, нарушен микроклимат. При этом в «Зените» собраны очень хорошие футболисты. И сейчас у них матч со «Спартаком»… Хотя перед любым матчем должны забываться всякие неурядицы и проблемы. Так что я думаю, что в матче «Спартак» – «Зенит» нас ждет очень интересная игра», – сказал Бояринцев.

После 22-х туров «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея одинаковое количество очков с ЦСКА и отставая от лидирующего «Спартака» на восемь баллов. В воскресенье, 16 апреля петербуржцам предстоит встретиться с красно-белыми на их поле.