Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Под руководством Луческу не прогрессирует ни один футболист «Зенита»

Орлов: «Под руководством Луческу не прогрессирует ни один футболист «Зенита»

10 апреля 2017, 01:50
33

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов подверг критике работу главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. По мнению Орлова, ни один из футболистов петербургской команды не стал выступать лучше после назначения румынского специалиста.

– Кто-то прогрессировал в «Зените» под руководством Луческу?

– Поначалу приехал Жулиано. Хорошо смотрелся, а сейчас он тоже не играет. По факту – никто, ни один футболист. Лунев неплох, но он пришел из другой команды.

Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. За восемь туров до конца сезона команда занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Орлов Геннадий
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Евгений Б
1491782211
Сенсация, Орлов заметил очевидное под своим носом или кто подсказал, а может у него глаза открылись во время просмотра матча Зенита?
Ответить
КЭТиК
1491790390
А Дзюба? Он уже капитан.
Ответить
Nesterenko
1491790642
Как это нет прогресса? Прекрасный футболист, который оформил покер против сильного Лихтенштейна, стал вице-капитаном. Ну а если серьезно, то судя по тому, что в последние годы у Зенита всегда идет конфликт между игроками и тренером, то скорее всего виноваты сами игроки. Зажрались одним словом.
Ответить
Казак88
1491792547
Да и как комментатор, я не лучше, скромно умолчал Геннадий
Ответить
Диктор
1491798716
А как же пришедший за трофеями Дзюба??????
Ответить
Мары
1491800039
Что себе этот Орлов позволяет ? А как же великий Дзюбиньо ?
Ответить
Liverpool#krasnodar
1491801125
Лучший тренер зенита был виллаш боаш
Ответить
Garrincha58
1491805347
я сразу сказал Луческу не будет особо напрягаться ему надо было провести ровные два сезона а потом спокойно уйти на заслуженный отдых потому что пора уже да он бы и ушел но эти Митрофанушки решили позвать мистера думали как лучше а получилось как всегда, но мистер промахнулся тут ему и лимит и поля и судьи и русские звезды артачатся словом он попал под сильный прессинг вот и не выдерживает ведь не молодой уже, вот представьте будет вам 72 года и вам надо ходить на работу тяжелова то будет
Ответить
Garrincha58
1491805512
мне кажется видится такая ситуэйшин после скорее всего проигрыша Спартаку его уберут и временно до конца сезона поставят Тимощука ведь зачем то его пригласили
Ответить
APchelov
1491820355
До покупки халка и витселя зенит двигался по восходящей. Потом наступил нескончаемый хаос. Дзюба стал началом полной жопы
Ответить
Главные новости
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
4
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
2
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Все новости
Все новости
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
3
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
8
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
1
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
2
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
4
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
3
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
2
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
5
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+