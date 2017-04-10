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    Орлов: «Под руководством Луческу не прогрессирует ни один футболист «Зенита»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов подверг критике работу главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. По мнению Орлова, ни один из футболистов петербургской команды не стал выступать лучше после назначения румынского специалиста.

    – Кто-то прогрессировал в «Зените» под руководством Луческу?

    – Поначалу приехал Жулиано. Хорошо смотрелся, а сейчас он тоже не играет. По факту – никто, ни один футболист. Лунев неплох, но он пришел из другой команды.

    Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. За восемь туров до конца сезона команда занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2017 01:50
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 10 апреля 2017, 15:36

      помнится вначале сезона гена говорил что цыган налаживает игру

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 10 апреля 2017, 14:43

      Не нашелся еще ни один тренер, кто сделал бы из Артемки футболиста. Одни тренеришки!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 апреля 2017, 13:32

      До покупки халка и витселя зенит двигался по восходящей. Потом наступил нескончаемый хаос. Дзюба стал началом полной жопы

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 апреля 2017, 10:34

      Зенит мог бы позволить себе тренера покруче, чем цыган)))

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 10 апреля 2017, 10:19

      Бомжи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 10 апреля 2017, 09:57

      Да, Зенит опустился до уровня Анжи, а скоро и с Томью на вылет будут претендентами.

      0
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      Рейтинг: +197

      proekt 10 апреля 2017, 09:53

      Без ХАЛКА, Зенита - НЕТ!!!

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 10 апреля 2017, 09:45

      сдаёт цыган свои позиции

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 апреля 2017, 09:32

      Мало того, общая деградация налицо.

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 10 апреля 2017, 09:30

      А Орлов заткнулся бы я вообще из за него игры с участием зенита не смотрю

      1
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