Орлов: «Под руководством Луческу не прогрессирует ни один футболист «Зенита»

помнится вначале сезона гена говорил что цыган налаживает игру
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов подверг критике работу главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. По мнению Орлова, ни один из футболистов петербургской команды не стал выступать лучше после назначения румынского специалиста.
– Кто-то прогрессировал в «Зените» под руководством Луческу?
– Поначалу приехал Жулиано. Хорошо смотрелся, а сейчас он тоже не играет. По факту – никто, ни один футболист. Лунев неплох, но он пришел из другой команды.
Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. За восемь туров до конца сезона команда занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.