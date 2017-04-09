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    Нобоа заявил, что «Ростову» мешает победить усталость

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подвел итоги матча 22-го тура РФПЛ против «Локомотива», а также заявил, что игроки команды устали, поэтому не могут одержать победу. Напомним, последние четыре матча чемпионата России ростовчане закончили со счетом 0:0.

    «Нам была нужна победа в этом матче, чтобы подняться в турнирной таблице и обрести уверенность. Мы здорово защищались, создавали моменты, но нам не удалось добиться успеха – забить. Очень обидно, что у команды уже столько матчей один и тот же результат. Команда устала, у нас был очень плотный график, много игр, в том числе еврокубки, мне кажется, это сказывается на результате.

    Нам нужно успокоиться, отдохнуть и обрести больше концентрации, а также отработать завершающую стадию атак, чтобы не повторять ошибок прошлых игр и наконец забить», – сказал футболист.

    «Ростов» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Р-Спорт

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    09.04.2017 23:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36

      Diman0083 10 апреля 2017, 08:04

      Уважаю этого игрока, но что тут невыносимого (сыграть 180 минут в неделю?)

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