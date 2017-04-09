Нобоа заявил, что «Ростову» мешает победить усталость

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подвел итоги матча 22-го тура РФПЛ против «Локомотива», а также заявил, что игроки команды устали, поэтому не могут одержать победу. Напомним, последние четыре матча чемпионата России ростовчане закончили со счетом 0:0.

«Нам была нужна победа в этом матче, чтобы подняться в турнирной таблице и обрести уверенность. Мы здорово защищались, создавали моменты, но нам не удалось добиться успеха – забить. Очень обидно, что у команды уже столько матчей один и тот же результат. Команда устала, у нас был очень плотный график, много игр, в том числе еврокубки, мне кажется, это сказывается на результате.

Нам нужно успокоиться, отдохнуть и обрести больше концентрации, а также отработать завершающую стадию атак, чтобы не повторять ошибок прошлых игр и наконец забить», – сказал футболист.

«Ростов» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ.