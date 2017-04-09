Каррера: «Разозлился, когда «Спартак» пропустил гол из-за своих же ошибок»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги гостевого матча 22-го тура чемпионата России с «Уфой», в котором его подопечные одержали победу со счетом 3:1. Итальянский специалист также высказал мнение об игре защитников красно-белых Георгия Джикии и Ильи Кутепова.

«Сегодня я выпустил на поле игроков под риском желтой карточки, потому что очень хотел выиграть этот матч. Я вынужден был выбрать схему в три защитника, так как мы отталкивались от соперника. Что касается дебюта Джикии, он провел отличный матч, как и остальные защитники. Он играл сегодня, потому что я ему доверяю. Кутепов также хорошо играл. Пенальти? Нельзя оценить всю игру Кутепова по этому моменту.

Я разозлился в тот момент, когда мы позволили забить сопернику из-за наших же ошибок. Сегодняшний гол похож на тот, что мы получили в прошлое воскресенье. Мы расслабились на пару минут и нам забили. Такое не должно происходить», – заявил Каррера.