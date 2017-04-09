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  • Каррера: «Разозлился, когда «Спартак» пропустил гол из-за своих же ошибок»

Каррера: «Разозлился, когда «Спартак» пропустил гол из-за своих же ошибок»

9 апреля 2017, 16:29
8

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги гостевого матча 22-го тура чемпионата России с «Уфой», в котором его подопечные одержали победу со счетом 3:1. Итальянский специалист также высказал мнение об игре защитников красно-белых Георгия Джикии и Ильи Кутепова.

«Сегодня я выпустил на поле игроков под риском желтой карточки, потому что очень хотел выиграть этот матч. Я вынужден был выбрать схему в три защитника, так как мы отталкивались от соперника. Что касается дебюта Джикии, он провел отличный матч, как и остальные защитники. Он играл сегодня, потому что я ему доверяю. Кутепов также хорошо играл. Пенальти? Нельзя оценить всю игру Кутепова по этому моменту.

Я разозлился в тот момент, когда мы позволили забить сопернику из-за наших же ошибок. Сегодняшний гол похож на тот, что мы получили в прошлое воскресенье. Мы расслабились на пару минут и нам забили. Такое не должно происходить», – заявил Каррера.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Кутепов Илья Джикия Георгий Каррера Массимо
Комментарии (8)
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Igornv
1491745564
класс
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Kuhonnik
1491745636
Гол Уфа забила из-за бездарной игры Попова
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Д Альбертини
1491748117
Каррера разозлился, а многие болельщики и фанаты, разволновались..))
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Граф 2
1491748133
Радует, что играют до свистка!!! Уже какой матч в комп. время забивают!!!
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Диктор
1491751889
Полностью согласен.
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ivanthebest
1491754156
Массимо, разрешаем особо безвольным в сегодняшней игре, пройтись бутсой по щщам... Потому что так играть в защите, устраивая клоунаду с выносом мяча возле углового флажка, не дело. Главное чтобы подобное не повторялось в будущем.
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ВасяК
1491758569
Дай им люлей,по пятое число!!!
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