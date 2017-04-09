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    Каррера: «Разозлился, когда «Спартак» пропустил гол из-за своих же ошибок»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги гостевого матча 22-го тура чемпионата России с «Уфой», в котором его подопечные одержали победу со счетом 3:1. Итальянский специалист также высказал мнение об игре защитников красно-белых Георгия Джикии и Ильи Кутепова.

    «Сегодня я выпустил на поле игроков под риском желтой карточки, потому что очень хотел выиграть этот матч. Я вынужден был выбрать схему в три защитника, так как мы отталкивались от соперника. Что касается дебюта Джикии, он провел отличный матч, как и остальные защитники. Он играл сегодня, потому что я ему доверяю. Кутепов также хорошо играл. Пенальти? Нельзя оценить всю игру Кутепова по этому моменту.

    Я разозлился в тот момент, когда мы позволили забить сопернику из-за наших же ошибок. Сегодняшний гол похож на тот, что мы получили в прошлое воскресенье. Мы расслабились на пару минут и нам забили. Такое не должно происходить», – заявил Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.04.2017 16:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1153

      ВасяК 9 апреля 2017, 20:22

      Дай им люлей,по пятое число!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 апреля 2017, 19:09

      Массимо, разрешаем особо безвольным в сегодняшней игре, пройтись бутсой по щщам... Потому что так играть в защите, устраивая клоунаду с выносом мяча возле углового флажка, не дело. Главное чтобы подобное не повторялось в будущем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 апреля 2017, 18:31

      Полностью согласен.

      2
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      Рейтинг: +16

      Граф 2 9 апреля 2017, 17:28

      Радует, что играют до свистка!!! Уже какой матч в комп. время забивают!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 9 апреля 2017, 17:28

      Каррера разозлился, а многие болельщики и фанаты, разволновались..))

      0
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      Рейтинг: +49

      Kuhonnik 9 апреля 2017, 16:47

      Гол Уфа забила из-за бездарной игры Попова

      0
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 9 апреля 2017, 16:46

      класс

      0
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