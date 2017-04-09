Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пепе пропустит оба четвертьфинальных матча ЛЧ с «Баварией», а также игру с «Барселоной»

    Защитник «Реала» Пепе не сможет принять участие в ближайших матчах мадридской команды. Напомним, ранее стало известно, что в матче 31-го тура Примеры против «Атлетико» (1:1) футболист сломал два ребра.

    Сообщается, что португалец пропустит из-за травмы около месяца. Таким образом, он не сможет сыграть в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (12 и 18 апреля), а также в игре чемпионата Испании с «Барселоной» (23 апреля).

    В нынешнем розыгрыше Примеры Пепе провел за «Реал» 13 встреч, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.04.2017 15:14
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 9 апреля 2017, 22:29

      Начо в паре с Рамосом хорошо смотрится. У Баварии вон - не будет Нойера и Левандовски

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior > A-Den 10 апреля 2017, 10:12

      Ноейр и Мюллер сыграют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 9 апреля 2017, 17:28

      Ну вот мы и посмотрим на тренерский гений Зидана...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 9 апреля 2017, 16:19

      не нойте девочки у Вас Великий Рамос есть! Он сможет заменить пол состава Реала!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Luis Figo 9 апреля 2017, 19:16

      ну если кто и девочки так это барса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 9 апреля 2017, 16:12

      Да РЕАЛУ будет не легко ПЕПЕ и ВАРАН оба не может помочь не в дерби не в ЛЧ! Это пеzдец!Тактика игры будет слабом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Vaval 9 апреля 2017, 15:29

      Это печально, потому что, Начо это не, совсем, уровень Реала

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11