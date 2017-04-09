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  • Пепе пропустит оба четвертьфинальных матча ЛЧ с «Баварией», а также игру с «Барселоной»

Пепе пропустит оба четвертьфинальных матча ЛЧ с «Баварией», а также игру с «Барселоной»

9 апреля 2017, 15:14
7

Защитник «Реала» Пепе не сможет принять участие в ближайших матчах мадридской команды. Напомним, ранее стало известно, что в матче 31-го тура Примеры против «Атлетико» (1:1) футболист сломал два ребра.

Сообщается, что португалец пропустит из-за травмы около месяца. Таким образом, он не сможет сыграть в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (12 и 18 апреля), а также в игре чемпионата Испании с «Барселоной» (23 апреля).

В нынешнем розыгрыше Примеры Пепе провел за «Реал» 13 встреч, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

Источник: Football Espana
Испания. Примера Лига чемпионов Барселона Бавария Реал Пепе
Комментарии (7)
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Vaval
1491740983
Это печально, потому что, Начо это не, совсем, уровень Реала
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САНЁК17
1491743550
Да РЕАЛУ будет не легко ПЕПЕ и ВАРАН оба не может помочь не в дерби не в ЛЧ! Это пеzдец!Тактика игры будет слабом.
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Luis Figo
1491743954
не нойте девочки у Вас Великий Рамос есть! Он сможет заменить пол состава Реала!
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mutabor0992
1491748138
Ну вот мы и посмотрим на тренерский гений Зидана...
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A-Den
1491766163
Начо в паре с Рамосом хорошо смотрится. У Баварии вон - не будет Нойера и Левандовски
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