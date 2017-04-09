Пепе пропустит оба четвертьфинальных матча ЛЧ с «Баварией», а также игру с «Барселоной»

Защитник «Реала» Пепе не сможет принять участие в ближайших матчах мадридской команды. Напомним, ранее стало известно, что в матче 31-го тура Примеры против «Атлетико» (1:1) футболист сломал два ребра.

Сообщается, что португалец пропустит из-за травмы около месяца. Таким образом, он не сможет сыграть в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (12 и 18 апреля), а также в игре чемпионата Испании с «Барселоной» (23 апреля).

В нынешнем розыгрыше Примеры Пепе провел за «Реал» 13 встреч, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.