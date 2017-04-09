Игонин: «Было видно, что в матче с «Анжи» игроки «Зенита» не выкладывались полностью»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился наблюдениями от домашнего матча 22-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:1). По мнению Игонина, ничья с махачкалинцами может лишить сине-бело-голубых шансов на чемпионство.

«Эта потеря очков может сильно сказаться на чемпионских амбициях «Зенита», теперь могут и упустить титул. Сейчас идет такая стадия, что любая осечка может серьезно повлиять на общий расклад.

Общее впечатление от игры с «Анжи» не самое лучшее, в очередной раз не очень хорошо начали матч с не самым сильным соперником, видно было, что игроки не выкладывались на сто процентов. Пока «Зенит» не научится это делать с командами из середины турнирной таблицы, то у клуба будут проблемы, в том числе и в еврокубках», – сказал Игонин.