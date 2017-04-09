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    Игонин: «Было видно, что в матче с «Анжи» игроки «Зенита» не выкладывались полностью»

    Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился наблюдениями от домашнего матча 22-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:1). По мнению Игонина, ничья с махачкалинцами может лишить сине-бело-голубых шансов на чемпионство.

    «Эта потеря очков может сильно сказаться на чемпионских амбициях «Зенита», теперь могут и упустить титул. Сейчас идет такая стадия, что любая осечка может серьезно повлиять на общий расклад.

    Общее впечатление от игры с «Анжи» не самое лучшее, в очередной раз не очень хорошо начали матч с не самым сильным соперником, видно было, что игроки не выкладывались на сто процентов. Пока «Зенит» не научится это делать с командами из середины турнирной таблицы, то у клуба будут проблемы, в том числе и в еврокубках», – сказал Игонин.

    Источник: ТАСС

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    09.04.2017 13:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 9 апреля 2017, 18:43

      Вообще-то они уже давно не выкладывались. Шатов уже открыто бунтует. Мистер, похоже теряет контроль. Возраст?

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 апреля 2017, 18:29

      Дзюба плюс расхлябанность всех остальных - это лицо Зенита на сегодняшний день. Чемпионами такие не становятся

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 апреля 2017, 16:24

      Игонин забудь уже чемпионство давно проиграно, а пока в команде будут эти деятели-бизнесмены футбола в команде не будет

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      Рейтинг: +4934

      polt 9 апреля 2017, 14:01

      Сливают Луческу. Скоты, цена не сопоставима-смена тренера из-за амбиций зажравшихся недофутболистов и надежды болельщиков... Да уж и какие вы, к черту, чемпионы. Засранцы вы, а не Зенит.

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      Рейтинг: +528

      Burunduk > polt 9 апреля 2017, 15:19

      Абсолютно согласен. Сливать тренера очень мерзко, все равно что устроиться на работу и сказать: " Мне не нравится Директор - меняйте".

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