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    Тарасов: «Социальные сети вообще разрушают нашу жизнь. Ненормальная зависимость»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов затронул тему своей активности в социальных сетях. Футболист призвал не оценивать его активность в повседневной жизни по Instagram.

    «Не надо судить меня по Instagram! Я не провожу с известными личностями каждый день, не тусуюсь, не гуляю. Да, хожу на концерты своих друзей – но только если на следующий день нет матча или ранней тренировки. У меня есть свои рамки, я знаю слово «стоп».

    Помню ли жизнь без социальных сетей? Конечно! Помню, как уходил из дома в восемь утра в школу, потом целый день тренировки, домой возвращался в десять вечера. И никто за меня не переживал, никто не звонил – все знали, где я! Сейчас же – подряд звонки, SMS. А социальные сети вообще разрушают нашу жизнь. Какая-то ненормальная зависимость», – заявил Тарасов.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    09.04.2017 09:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 9 апреля 2017, 13:46

      Правильно сказал,,,запретить бы их совсем,,,,у меня жена без смартфона уже и в туалет не ходит,,,

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3

      ERNI99 9 апреля 2017, 13:24

      Дмитрий Бузов, тяжело без дом ?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 апреля 2017, 12:25

      А социальные сети вообще разрушают нашу жизнь. Какая-то ненормальная зависимость(с) но сидеть в них и постить в инсту не брошу

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 9 апреля 2017, 12:07

      То ли дело зомбоящик!
      Пойду посмотрю Дом2, Киселева и Военную тайну, культурно обогащусь

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 9 апреля 2017, 11:45

      пицот миллиардов прав. интернет ваще скоро отучит людей общаться вживую

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 9 апреля 2017, 11:38

      Ностальгия по былым временам, это значит, что ты стареешь. У меня так же.))

      2
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 9 апреля 2017, 11:36

      Дом-2 ему интереснее был?

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 апреля 2017, 10:01

      Дети, подростки, еще как то можно понять, у них низкая самооценка, им нужно "одобрение" других, у баб такая фигня дольше, но 30 летний мужик, уже должен быть независим от чужого мнения! Не говорю, что вообще не надо, но и выставлять свою жизнь на показ, это диагноз!

      6
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      Рейтинг: +66

      Евгений Б 9 апреля 2017, 09:41

      Какая зависимость? Удалил себя из соц сетей и нашёл бы себе занятие. Меня нет в соц сетях и я не понимаю это в принципе. Вот сайт футбола или подобное для информации понятно, а сидеть в соц сетях лайкаться тупизм чистой воды...

      1
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