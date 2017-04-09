Тарасов: «Социальные сети вообще разрушают нашу жизнь. Ненормальная зависимость»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов затронул тему своей активности в социальных сетях. Футболист призвал не оценивать его активность в повседневной жизни по Instagram.

«Не надо судить меня по Instagram! Я не провожу с известными личностями каждый день, не тусуюсь, не гуляю. Да, хожу на концерты своих друзей – но только если на следующий день нет матча или ранней тренировки. У меня есть свои рамки, я знаю слово «стоп».

Помню ли жизнь без социальных сетей? Конечно! Помню, как уходил из дома в восемь утра в школу, потом целый день тренировки, домой возвращался в десять вечера. И никто за меня не переживал, никто не звонил – все знали, где я! Сейчас же – подряд звонки, SMS. А социальные сети вообще разрушают нашу жизнь. Какая-то ненормальная зависимость», – заявил Тарасов.