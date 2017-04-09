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  • Тарасов: «Социальные сети вообще разрушают нашу жизнь. Ненормальная зависимость»

Тарасов: «Социальные сети вообще разрушают нашу жизнь. Ненормальная зависимость»

9 апреля 2017, 09:27
9

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов затронул тему своей активности в социальных сетях. Футболист призвал не оценивать его активность в повседневной жизни по Instagram.

«Не надо судить меня по Instagram! Я не провожу с известными личностями каждый день, не тусуюсь, не гуляю. Да, хожу на концерты своих друзей – но только если на следующий день нет матча или ранней тренировки. У меня есть свои рамки, я знаю слово «стоп».

Помню ли жизнь без социальных сетей? Конечно! Помню, как уходил из дома в восемь утра в школу, потом целый день тренировки, домой возвращался в десять вечера. И никто за меня не переживал, никто не звонил – все знали, где я! Сейчас же – подряд звонки, SMS. А социальные сети вообще разрушают нашу жизнь. Какая-то ненормальная зависимость», – заявил Тарасов.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (9)
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Евгений Б
1491720103
Какая зависимость? Удалил себя из соц сетей и нашёл бы себе занятие. Меня нет в соц сетях и я не понимаю это в принципе. Вот сайт футбола или подобное для информации понятно, а сидеть в соц сетях лайкаться тупизм чистой воды...
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ufos73
1491721290
Дети, подростки, еще как то можно понять, у них низкая самооценка, им нужно "одобрение" других, у баб такая фигня дольше, но 30 летний мужик, уже должен быть независим от чужого мнения! Не говорю, что вообще не надо, но и выставлять свою жизнь на показ, это диагноз!
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Амба Нагорск
1491726986
Дом-2 ему интереснее был?
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BoltCX
1491727132
Ностальгия по былым временам, это значит, что ты стареешь. У меня так же.))
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alp
1491727532
пицот миллиардов прав. интернет ваще скоро отучит людей общаться вживую
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wobaekat
1491728820
То ли дело зомбоящик! Пойду посмотрю Дом2, Киселева и Военную тайну, культурно обогащусь
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Asbjorn
1491729930
А социальные сети вообще разрушают нашу жизнь. Какая-то ненормальная зависимость(с) но сидеть в них и постить в инсту не брошу
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ERNI99
1491733447
Дмитрий Бузов, тяжело без дом ?
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slavа0508
1491734801
Правильно сказал,,,запретить бы их совсем,,,,у меня жена без смартфона уже и в туалет не ходит,,,
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