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    Гендиректор «Крыльев Советов» Шашков: «Судья на линии испортил игру с «Амкаром»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков поделился впечатлениями от матча своей команды против «Амкара» (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России.

    «После игры зашли к ребятам в раздевалку, поблагодарили за игру, самоотдачу и упeртость. По таким матчам видно, что у нас есть команда. Если проведeм оставшиеся игры на таком же уровне, то ни у кого не будет вопросов. В нижней части таблицы РФПЛ сейчас у всех достаточно сложное турнирное положение, каждая игра и каждое очко на вес золота. Да, мы потеряли сегодня два очка, тем не менее приобрели одно.

    Что касается судейства, то главный арбитр в целом нормально отработал. Но его однозначно подвeл помощник, который сказал, что нарушение было в штрафной площади. Мы получили пенальти, которого не было, и это грубейшая ошибка. Судья на линии испортил игру», — считает Шашков.

    Самарский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.04.2017 19:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +75

      тоширо 8 апреля 2017, 19:38

      пендаль левый, Корнила - Красава!

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      Рейтинг: +10

      ks1975 > тоширо 8 апреля 2017, 22:46

      Вот так убивают надежду. Пенальти не было, только штрафной. Во втором тайме - Зайцев сыграл рукой , чистый пенальти.Верю в команду. Порву штаны, сожгу все книги, но Крылья будут в высшей лиге!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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