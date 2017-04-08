Гендиректор «Крыльев Советов» Шашков: «Судья на линии испортил игру с «Амкаром»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков поделился впечатлениями от матча своей команды против «Амкара» (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России.

«После игры зашли к ребятам в раздевалку, поблагодарили за игру, самоотдачу и упeртость. По таким матчам видно, что у нас есть команда. Если проведeм оставшиеся игры на таком же уровне, то ни у кого не будет вопросов. В нижней части таблицы РФПЛ сейчас у всех достаточно сложное турнирное положение, каждая игра и каждое очко на вес золота. Да, мы потеряли сегодня два очка, тем не менее приобрели одно.



Что касается судейства, то главный арбитр в целом нормально отработал. Но его однозначно подвeл помощник, который сказал, что нарушение было в штрафной площади. Мы получили пенальти, которого не было, и это грубейшая ошибка. Судья на линии испортил игру», — считает Шашков.

Самарский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.