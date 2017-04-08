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    Мутко: «Если бы не лимит на легионеров, то у нас бы не было ни Кутепова, ни Зобнина»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о действующем в чемпионате России лимите на легионеров. По словам функционера, если бы не лимит, то у национальной команды не было бы таких игроков, как футболисты «Спартака» Роман Зобнин и Илья Кутепов.

    Напомним, на данный момент в составе команды на поле могут одновременно находиться шесть иностранных и пять российских игроков.

    «Васин – выпускник питерской школы «Смена». Но «Зенит» ему ничего не предложил. И пришлось Васину поехать в Хабаровск, в другие команды. А теперь он игрок сборной! Нет выдержки у наших клубов, не ждут молодежь.

    Если у вас есть деньги, конечно, вы купите готового игрока. Поэтому нам нужен лимит. Ведь привозят игроков сборных, как с ними конкурировать молодым игрокам? Если бы не лимит, у нас бы не было ни Кутепова, ни Зобнина, ни других молодых ребят», – сказал Мутко.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.04.2017 16:00
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +74

      whitenigger24 8 апреля 2017, 19:19

      Дурак дураком этот Мудко. В шею его гнать надо!

      2
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      Рейтинг: +54

      ikram1984 8 апреля 2017, 18:47

      Лимит это тупое отмывание бабок

      2
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      Рейтинг: +54

      ikram1984 8 апреля 2017, 18:45

      когда играли Тихонов,Семак,Карпин т другие и выносили Францию лимит не знали что такое. А как заиграли Кокорины всякие так сразу нужен лимит

      1
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > ikram1984 8 апреля 2017, 19:19

      Кроме собственно лимита, есть еще один фактор не учитывать который нельзя. Сейчас на сцене футболисты детство которых пришлось на 90-е годы, т.е. годы упадка всего и вся. Я не хочу сказать, что это поколение чем-то лучше или хуже, предыдущего или следующего, его просто мало. Еще меньше решивших в то время заниматься футболом. У многих родителям просто было не до того. Поэтому не родились или не пошли в футбол новые Тихоновы, Семаки и Карпины, а немногих родившихся и дошедших до футбола совратили большие доходы и лимит.

      2
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 8 апреля 2017, 18:40

      да они и на*уй никому не вссались, позорище
      КУТЕПОВЫ и так далее

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      Рейтинг: +2697

      turist82 8 апреля 2017, 17:37

      И на Кутепова не наезжать. Не освоился в сборной парень пока. В Спартаке вполне годно играет

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      Рейтинг: +8018

      nik55 8 апреля 2017, 17:35

      Мудко---какая фамилия такой и президент РФС

      2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 8 апреля 2017, 17:27

      Если и убирать лимит, то только так, чтобы клубам растить своих игроков было выгоднее чем привозить людоедов с Ямайки. Но как это сделать? В молодежь вложений больше нужно чем в готового мумбу-юмбу

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 8 апреля 2017, 17:24

      Ну он прав. Я помню времена (если кто не помнит) когда у нас на поле выходило 22 негра. 2003 год примерно. Нафиг нужен клуб ЦСКА если там одни негры будут

      -2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > turist82 8 апреля 2017, 17:29

      Ну можешь выпустить 22 Кутеповых, которые играют хуже негров. Такой футбол тебе нужен, его смотреть будешь?

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > kykyi 8 апреля 2017, 17:31

      Да это лучше чем 22 негра. Эти хоть свои

      -2
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > turist82 8 апреля 2017, 17:36

      Ну выходи в школьный двор, где пацаны футбол гоняют и балдей до посинения, там все на 100% свои.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > все_будет_AUDI 8 апреля 2017, 18:00

      Спасибо.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > kykyi 8 апреля 2017, 18:37

      А я выхожу и смотрю пацанов, мне интересно,
      Пусть не скоро, но они дорастут, вам станет известно.
      А чемпионат России должны играть русские и татары,
      Ну и остальных "Тварей по паре..."

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > subbotaspartak 8 апреля 2017, 18:43

      Полностью согласен, мне то же интересно. Просто с этим туристом идет разговор о профессиональном футболе.
      И с кого то хера он решил, что белый лучше черного, Гитлер лучше Пеле , по определению, потому что он белый. Расист.

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      Рейтинг: +11234

      alp 8 апреля 2017, 16:58

      а кто все эти люди и почему изза них у нас такой паскудный футбол?

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 8 апреля 2017, 16:55

      И эту ХУ. ......Ю говорит МИНИСТР СПОРТА! !!?!?
      Я В АХЕРЕ

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Юрэс 8 апреля 2017, 17:00

      У нас все министры такую х-ню несут, пора привыкнуть.

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