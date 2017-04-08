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  • Мутко: «Если бы не лимит на легионеров, то у нас бы не было ни Кутепова, ни Зобнина»

Мутко: «Если бы не лимит на легионеров, то у нас бы не было ни Кутепова, ни Зобнина»

8 апреля 2017, 16:00
48

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о действующем в чемпионате России лимите на легионеров. По словам функционера, если бы не лимит, то у национальной команды не было бы таких игроков, как футболисты «Спартака» Роман Зобнин и Илья Кутепов.

Напомним, на данный момент в составе команды на поле могут одновременно находиться шесть иностранных и пять российских игроков.

«Васин – выпускник питерской школы «Смена». Но «Зенит» ему ничего не предложил. И пришлось Васину поехать в Хабаровск, в другие команды. А теперь он игрок сборной! Нет выдержки у наших клубов, не ждут молодежь.

Если у вас есть деньги, конечно, вы купите готового игрока. Поэтому нам нужен лимит. Ведь привозят игроков сборных, как с ними конкурировать молодым игрокам? Если бы не лимит, у нас бы не было ни Кутепова, ни Зобнина, ни других молодых ребят», – сказал Мутко.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья Зобнин Роман Мутко Виталий
Комментарии (48)
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kykyi
1491656771
Зае-ал чушь нести этот Мутко. У итальянцев нет лимита, наверное и денег у итальянских клубов нет. если сво во всех клубах играют. Когда же его уйдут, зае-ал, честное слово. Развалил все, что можно и не можно. Стабильность, мля!
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luke-c1
1491657190
Зобнин вообще по другой причине появился. У Динамо проблемы с деньгами были и они выставляли молодежку, лимит на легионеров ни при чем. А Кутепов игрок весьма средний, хотя может из него что-то получится.
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опус 2
1491657304
Да, Кутепов -сильный аргумент в пользу лимита !
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Мары
1491658145
Очень странно.Во многих чемпионатах нет лимита,а сборные играют на уровне. Сколько можно чушь нести ?
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Psih86
1491658982
Простите,а кто такие эти Кутепов и Зобнин?...это звезды футбола,я что-то пропустил?...
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acer2003
1491659522
МуДко ещё раз убедил в своём непрофессионализме !!!

Лимит не уничтожает "молодые даравания",он подталкивает их к мастерству, совершенствованию и росту !! Молодым игрокам,это пример,как надо играть и за что платят деньги !!!
Ну,а пример с Кутеповым---- это просто 3,14пец )))
PS В сборной,действительно не было бы не Кутепова,не Зобнина и ещё очень много кого....
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Юрэс
1491659703
И эту ХУ. ......Ю говорит МИНИСТР СПОРТА! !!?!? Я В АХЕРЕ
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turist82
1491661660
Если и убирать лимит, то только так, чтобы клубам растить своих игроков было выгоднее чем привозить людоедов с Ямайки. Но как это сделать? В молодежь вложений больше нужно чем в готового мумбу-юмбу
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ikram1984
1491666450
Лимит это тупое отмывание бабок
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whitenigger24
1491668350
Дурак дураком этот Мудко. В шею его гнать надо!
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