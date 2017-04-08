Мутко: «Если бы не лимит на легионеров, то у нас бы не было ни Кутепова, ни Зобнина»

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о действующем в чемпионате России лимите на легионеров. По словам функционера, если бы не лимит, то у национальной команды не было бы таких игроков, как футболисты «Спартака» Роман Зобнин и Илья Кутепов.

Напомним, на данный момент в составе команды на поле могут одновременно находиться шесть иностранных и пять российских игроков.

«Васин – выпускник питерской школы «Смена». Но «Зенит» ему ничего не предложил. И пришлось Васину поехать в Хабаровск, в другие команды. А теперь он игрок сборной! Нет выдержки у наших клубов, не ждут молодежь.

Если у вас есть деньги, конечно, вы купите готового игрока. Поэтому нам нужен лимит. Ведь привозят игроков сборных, как с ними конкурировать молодым игрокам? Если бы не лимит, у нас бы не было ни Кутепова, ни Зобнина, ни других молодых ребят», – сказал Мутко.