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  • Мутко: «Мы настроены вернуть доверие российских болельщиков»

Мутко: «Мы настроены вернуть доверие российских болельщиков»

8 апреля 2017, 11:22
32

Президент РФС Виталий Мутко признал, что сборная России неудовлетворительно выступила на чемпионате Европы во Франции. По словам Мутко, в задачи союза входит возвращение доверия к национальной команде со стороны болельщиков.

«Лицом нашего футбола является сборная и клубы, которые выступают в Европе. Мы увидели неудачное выступление на Евро, мы увидели невзрачную игру. Все скандалы с игроками ударили по имиджу нашего футбола. Собирались подписи в адрес роспуска команды, нам пришлось поработать, исполком решил признать выступление неудовлетворительным.

Мы пригласили Черчесова на пост тренера, мы ему доверяем и создаем все условия, чтобы у команды не было проблем. Мы провели ряд матчей на новых стадионах в Краснодаре и Сочи. Надеюсь, с каждой игрой мы будем видеть потенциал команды. Мы настроены вернуть доверие наших болельщиков. На наших плечах не только организация турнира, но и удачное выступление на Кубке конфедераций», – сказал Мутко.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (32)
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hmelarj
1491640429
будет очень трудно. я лично до сих пор 0:1 от греков не простил))))
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lokomotyv
1491640642
из группы выйдите на ЧМ и тогда можно еще подумать
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Atom2020
1491641162
Начали бы с малого, выгнали из сборной Дзюбу, Кокорина и Мамаева за свинское отношение к болельщикам. За таких уродов болеть противно ...
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Опорник84
1491641682
Вернуть доверие! Это зажравшиеся поколение, которое наплевало на всех нас болельщиков! Я думаю что путного с них не чего не выйдет! Дай бог что-бы я ошибался!
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zico2205
1491641722
Вообще то рыба гниет с головы....А вот РФС не несет никакой ответственности за провалы на последних ЧМ и ЧЕ...А г. Мудищенко только рапортует и рапортует...Ну и бабло в Питере со стройки отгребает...Всей стране было ясно, что сильнее Бердыева нет тренера в стране, только вот поставили Черчесова, потому ,что Бердыев кормушку перекроет....Да и слишком он уж несговорчивый....Полный идиотизм...РФС-позор страны...
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Аид666
1491642181
действия с заявленими расходятся к сожалению...
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Каратель помойников
1491642202
верните доверие,потратьте ещё миллиарды на крестовский,увеличте з/п кокоше и дзюбе,разбухайте их вместе с мамаем,плодите мажоров,а на последок сократите чр до 3 клубов
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polt
1491642557
Слова, слова, слова и ничего кроме пустых слов...
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Микояновский мясокомбинат
1491643187
Ошибки надо не признавать - их надо смывать! Кровью!
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Pourport
1491646905
Сложи полномочия,и доверие вернется!)
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