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    Мутко: «Мы настроены вернуть доверие российских болельщиков»

    Президент РФС Виталий Мутко признал, что сборная России неудовлетворительно выступила на чемпионате Европы во Франции. По словам Мутко, в задачи союза входит возвращение доверия к национальной команде со стороны болельщиков.

    «Лицом нашего футбола является сборная и клубы, которые выступают в Европе. Мы увидели неудачное выступление на Евро, мы увидели невзрачную игру. Все скандалы с игроками ударили по имиджу нашего футбола. Собирались подписи в адрес роспуска команды, нам пришлось поработать, исполком решил признать выступление неудовлетворительным.

    Мы пригласили Черчесова на пост тренера, мы ему доверяем и создаем все условия, чтобы у команды не было проблем. Мы провели ряд матчей на новых стадионах в Краснодаре и Сочи. Надеюсь, с каждой игрой мы будем видеть потенциал команды. Мы настроены вернуть доверие наших болельщиков. На наших плечах не только организация турнира, но и удачное выступление на Кубке конфедераций», – сказал Мутко.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.04.2017 11:22
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +93

      Borz1 11 апреля 2017, 13:46

      чем

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      Рейтинг: +245

      Тамхар 8 апреля 2017, 15:23

      Нет уж, умерла так умерла! Ничего ты не вернешь, полный ноль и болтун.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 апреля 2017, 14:40

      Кто это "мы"?! Ты, г-н Мутко, - голова у тухлой селедки. Ты - выдающийся бездарь-руководитель. Все неудачи начались с твоим приходом.

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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 8 апреля 2017, 13:42

      Ты просто уйди в отставку

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 8 апреля 2017, 13:21

      Сложи полномочия,и доверие вернется!)

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Pourport 8 апреля 2017, 17:09

      кто возьмёт полномочия с о...нными проблемами?огласите пжалста весь список)))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 8 апреля 2017, 13:15

      Тут явно опечатка, надо читать - "вернуть доверие болельщикАМ"... Хи.

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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 8 апреля 2017, 13:14

      Тогда для начала тебе нужно свалить с поста

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 8 апреля 2017, 13:13

      Трудная задача.

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      Рейтинг: +345

      Наварх 8 апреля 2017, 13:02

      Тогда начните со своего увольнения товарищ Мутко! Черчесов тоже не блещет, пока у него ничего не получается, если не свершится чудо и не оправятся от травм ряд ключевых игроков, то вообще не светит ничего.

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 8 апреля 2017, 12:56

      Мне кажется у нас 1 вириант -
      Надо уменьшить НАМНОГО зарплаты в клубах
      Сборная России победила - получил БАБЛО, нет- х.... вам
      И натурализация Нах не понадобится

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