Мутко: «Мы настроены вернуть доверие российских болельщиков»

Президент РФС Виталий Мутко признал, что сборная России неудовлетворительно выступила на чемпионате Европы во Франции. По словам Мутко, в задачи союза входит возвращение доверия к национальной команде со стороны болельщиков.

«Лицом нашего футбола является сборная и клубы, которые выступают в Европе. Мы увидели неудачное выступление на Евро, мы увидели невзрачную игру. Все скандалы с игроками ударили по имиджу нашего футбола. Собирались подписи в адрес роспуска команды, нам пришлось поработать, исполком решил признать выступление неудовлетворительным.

Мы пригласили Черчесова на пост тренера, мы ему доверяем и создаем все условия, чтобы у команды не было проблем. Мы провели ряд матчей на новых стадионах в Краснодаре и Сочи. Надеюсь, с каждой игрой мы будем видеть потенциал команды. Мы настроены вернуть доверие наших болельщиков. На наших плечах не только организация турнира, но и удачное выступление на Кубке конфедераций», – сказал Мутко.

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