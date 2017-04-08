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    ФНЛ. «Сибирь» уступила «Тюмени»

    В матче 30-го тура ФНЛ «Сибирь» на своем поле потерпела поражение от «Тюмени».

    Гости открыли счет на 11-й минуте усилиями Хасана Мамтова, реализовавшего пенальти, однако уже через семь минут новосибирцы восстановили равновесие – отличился Гажда Рухаиа. Победу же тюменцам принес точный выстрел Данила Кленкина в середине второй половины встречи.

    Первенство России. ФНЛ. 30-й тур

    Сибирь (Новосибирск) – Тюмень – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Мамтов, 11 (с пенальти); 1:1 – Рухаиа, 18; 1:2 – Кленкин, 66.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2017 14:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 8 апреля 2017, 15:42

      Впереееед Тюмень!

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