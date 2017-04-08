Мойес: «Сандерленду» надо выиграть оставшиеся семь матчей — тогда мы останемся в Премьер-лиге»

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес считает, что его команда способна сохранить место в Премьер-лиге. «Черные коты» занимают последнюю строчку в турнирной таблице.

«Мы близки к отчаянию. Нам стоит начать выигрывать, и я должен верить в это. Но команда определенно не сдается. Нам надо выиграть оставшиеся матчи, и тогда мы останемся в Премьер-лиге. Если матч против «Манчестер Юнайтед» сложится в нашу пользу, мы приобретем уверенность и спокойствие», — считает шотландец.

На прошлой неделе Мойес стал центральной фигурой сексистского скандала в Англии.