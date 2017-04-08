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    Мойес: «Сандерленду» надо выиграть оставшиеся семь матчей — тогда мы останемся в Премьер-лиге»

    Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес считает, что его команда способна сохранить место в Премьер-лиге. «Черные коты» занимают последнюю строчку в турнирной таблице.

    «Мы близки к отчаянию. Нам стоит начать выигрывать, и я должен верить в это. Но команда определенно не сдается. Нам надо выиграть оставшиеся матчи, и тогда мы останемся в Премьер-лиге. Если матч против «Манчестер Юнайтед» сложится в нашу пользу, мы приобретем уверенность и спокойствие», — считает шотландец.

    На прошлой неделе Мойес стал центральной фигурой сексистского скандала в Англии.

    Источник: Guardian.com

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    08.04.2017 01:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +395

      meiram 8 апреля 2017, 09:05

      Он сам гонит наверное, если за определенное время не исправил ситуацию,то надеется всех переиграть,а остальные должны не двигаться?!

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    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 8 апреля 2017, 05:42

      Вылетит команда не получиться у них

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