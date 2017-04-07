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    Арбитр Николаев, не сдавший зимой тест по физподготовке, продолжит работать на матчах РФПЛ

    Российский футбольный арбитр Алексей Николаев сдал все необходимые нормативы по физической подготовке и теперь имеет возможность до конца нынешнего сезона получать назначения для обслуживания матчей РФПЛ.

    Как сообщает официальный сайт РФС, сдача нормативов состоялась сегодня в Москве.

    Отмечается, что Николаев не сдавал тест по физподготовке во время февральского сбора арбитров из-за вирусного заболевания.

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    Источник: РФС

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    07.04.2017 15:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 7 апреля 2017, 16:37

      Норм у нас в чемпионате бей беги можно и ходить и ползать по полю

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 7 апреля 2017, 16:32

      Надо еще на допинг было проверить! Мало ли что... Как гласит русская пословица: Обжегшийся на молоке - потом дует на воду!

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED > serglider 7 апреля 2017, 23:20

      А вот всегда было интересно, если судья употреблил допинг, его будут наказывать?

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 7 апреля 2017, 16:24

      А у Федотова как дела?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 апреля 2017, 16:21

      Бабки отгрузил и нормативы сдал. Всё просто.

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 7 апреля 2017, 15:41

      Зачем нам эта информация?

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      Рейтинг: +585

      tilvan 7 апреля 2017, 15:30

      хорошо, если сам пересдавал

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