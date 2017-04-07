Арбитр Николаев, не сдавший зимой тест по физподготовке, продолжит работать на матчах РФПЛ

Российский футбольный арбитр Алексей Николаев сдал все необходимые нормативы по физической подготовке и теперь имеет возможность до конца нынешнего сезона получать назначения для обслуживания матчей РФПЛ.

Как сообщает официальный сайт РФС, сдача нормативов состоялась сегодня в Москве.

Отмечается, что Николаев не сдавал тест по физподготовке во время февральского сбора арбитров из-за вирусного заболевания.

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