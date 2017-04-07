Еременко продал дом в Финляндии

Главный тренер карагандинского «Шахтера» Алексей Еременко, который является отцом полузащитника ЦСКА Романа Еременко, рассказал о жизни футболиста после дисквалификации. Напомним, что финский хавбек был отстранен от футбола на два года за употребление кокаина.

– Сейчас у сына появилась возможность больше времени проводить с родными. Мне кажется, Роман вынес из этой неприятной истории массу позитива. Ему нужно было сменить обстановку. И никаких упаднический настроений у него нет. В Финляндии Роман нанял персонального тренера и поддерживал форму самостоятельно. Футбол из его жизни никуда не ушел. У Романа все замечательно!

– Ранее финские СМИ распространили сообщения, что ваш сын выставил на продажу дом в пригороде Хельсинки стоимостью почти миллион евро. Это правда?

– Да. И дом уже продан.

– То есть ваш сын намерен переехать из Финляндии в другую страну?

– Вовсе нет. Продажа дома – исключительно бизнес-решение. У Романа есть и другая недвижимость в Финляндии. Никуда уезжать он не намерен. Разве что в отпуск, где сейчас и находится.