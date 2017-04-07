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    Еременко продал дом в Финляндии

    Главный тренер карагандинского «Шахтера» Алексей Еременко, который является отцом полузащитника ЦСКА Романа Еременко, рассказал о жизни футболиста после дисквалификации. Напомним, что финский хавбек был отстранен от футбола на два года за употребление кокаина.

    – Сейчас у сына появилась возможность больше времени проводить с родными. Мне кажется, Роман вынес из этой неприятной истории массу позитива. Ему нужно было сменить обстановку. И никаких упаднический настроений у него нет. В Финляндии Роман нанял персонального тренера и поддерживал форму самостоятельно. Футбол из его жизни никуда не ушел. У Романа все замечательно!

    – Ранее финские СМИ распространили сообщения, что ваш сын выставил на продажу дом в пригороде Хельсинки стоимостью почти миллион евро. Это правда?

    – Да. И дом уже продан.

    – То есть ваш сын намерен переехать из Финляндии в другую страну?

    – Вовсе нет. Продажа дома – исключительно бизнес-решение. У Романа есть и другая недвижимость в Финляндии. Никуда уезжать он не намерен. Разве что в отпуск, где сейчас и находится.

    Источник: Life

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    07.04.2017 12:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 7 апреля 2017, 16:41

      На кокаин не хватает.

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 7 апреля 2017, 14:45

      Главное чтобы потом вернулся на былой уровень

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 7 апреля 2017, 13:40

      финская мафия поди отжала домик за долги

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 7 апреля 2017, 13:25

      Тут уже скорее всего Героин)))

      -1
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      Рейтинг: +21

      Облоб Хуембей: 7 апреля 2017, 12:43

      Продал дом и купил кокоин.

      2
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      Рейтинг: +21

      Облоб Хуембей: > Боцман59rus 7 апреля 2017, 13:24

      Патаму и продал дом,что бы удлинить дорожки.

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