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Еременко продал дом в Финляндии

7 апреля 2017, 12:41
6

Главный тренер карагандинского «Шахтера» Алексей Еременко, который является отцом полузащитника ЦСКА Романа Еременко, рассказал о жизни футболиста после дисквалификации. Напомним, что финский хавбек был отстранен от футбола на два года за употребление кокаина.

– Сейчас у сына появилась возможность больше времени проводить с родными. Мне кажется, Роман вынес из этой неприятной истории массу позитива. Ему нужно было сменить обстановку. И никаких упаднический настроений у него нет. В Финляндии Роман нанял персонального тренера и поддерживал форму самостоятельно. Футбол из его жизни никуда не ушел. У Романа все замечательно!

– Ранее финские СМИ распространили сообщения, что ваш сын выставил на продажу дом в пригороде Хельсинки стоимостью почти миллион евро. Это правда?

– Да. И дом уже продан.

– То есть ваш сын намерен переехать из Финляндии в другую страну?

– Вовсе нет. Продажа дома – исключительно бизнес-решение. У Романа есть и другая недвижимость в Финляндии. Никуда уезжать он не намерен. Разве что в отпуск, где сейчас и находится.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (6)
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Облоб Хуембей:
1491558216
Продал дом и купил кокоин.
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Чеба
1491560702
Тут уже скорее всего Героин)))
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Chesn0k
1491561624
финская мафия поди отжала домик за долги
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swot1205
1491565538
Главное чтобы потом вернулся на былой уровень
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slavko33002
1491572513
На кокаин не хватает.
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