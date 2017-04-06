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  • Слуцкий: «Моя фамилия может показаться в Англии смешной. Но было и хуже – например, Жирков»

Слуцкий: «Моя фамилия может показаться в Англии смешной. Но было и хуже – например, Жирков»

6 апреля 2017, 21:38
3

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что готов к шуткам по поводу своей фамилии со стороны английских СМИ.

Напомним, ранее российский специалист заявил, что готов начать работу с одним из клубов АПЛ или Чемпионшипа.

«Моя фамилия – мечта для заголовка? Понимаю, почему это может показаться смешным. Но было и хуже. Например, Юрий Жирков», – сказал Слуцкий.

Последним местом работы Слуцкого был ЦСКА, который он покинул в декабре 2016 года по собственному желанию.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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acer2003
1491504499
Он всерьёз решил, что его берут на работу ? Ну,если так, бери псевдоним,предлагаю Слуцелли или Слуцериньо ?)
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ArReal
1491509269
Твоя работа в сборной уже показалась всем смешным - На очереди Чемпионшип...
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ЮЗИК
1491536872
Леонида занесло раньше времени
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