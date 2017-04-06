Слуцкий: «Моя фамилия может показаться в Англии смешной. Но было и хуже – например, Жирков»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что готов к шуткам по поводу своей фамилии со стороны английских СМИ.
Напомним, ранее российский специалист заявил, что готов начать работу с одним из клубов АПЛ или Чемпионшипа.
«Моя фамилия – мечта для заголовка? Понимаю, почему это может показаться смешным. Но было и хуже. Например, Юрий Жирков», – сказал Слуцкий.
Последним местом работы Слуцкого был ЦСКА, который он покинул в декабре 2016 года по собственному желанию.
Источник: Telegraph.co.uk