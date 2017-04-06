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    Слуцкий: «Моя фамилия может показаться в Англии смешной. Но было и хуже – например, Жирков»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что готов к шуткам по поводу своей фамилии со стороны английских СМИ.

    Напомним, ранее российский специалист заявил, что готов начать работу с одним из клубов АПЛ или Чемпионшипа.

    «Моя фамилия – мечта для заголовка? Понимаю, почему это может показаться смешным. Но было и хуже. Например, Юрий Жирков», – сказал Слуцкий.

    Последним местом работы Слуцкого был ЦСКА, который он покинул в декабре 2016 года по собственному желанию.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    06.04.2017 21:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 7 апреля 2017, 06:47

      Леонида занесло раньше времени

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch 6 апреля 2017, 23:07

      Твоя работа в сборной уже показалась всем смешным - На очереди Чемпионшип...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 апреля 2017, 21:48

      Он всерьёз решил, что его берут на работу ? Ну,если так, бери псевдоним,предлагаю Слуцелли или Слуцериньо ?)

      -1
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