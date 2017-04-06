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    Слуцкий: «Я готов начать работу в АПЛ или Чемпионшипе»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что готов начать работу с одним из клубов АПЛ или Чемпионшипа. По его словам, он намерен взяться за долгосрочный проект.

    Отметим, что после ухода из московского клуба в декабре 2016 года российский специалист перебрался в Англию, где занялся изучением иностранного языка и посещением футбольных матчей.

    «Смогу ли я стать первым российским тренером в Англии в истории? До этого еще никого не было. Причем не только в Англии, но и в других европейских странах – в Испании, Италии. Не знаю, смогу ли стать первым или нет. Но интересно ли это вообще английским клубам или нет? Это более сложный вопрос.

    Я готов начать работу в Премьер-лиге или Чемпионшипе. Для меня это долгосрочный проект. Хочу работать здесь на протяжении большого периода, так же как это было в РФПЛ», – сказал Слуцкий.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    06.04.2017 20:45
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 7 апреля 2017, 06:19

      В какой-нибудь Уимблдон.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Дмитрий(кб) 7 апреля 2017, 01:06

      Удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 апреля 2017, 00:42

      молодец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 7 апреля 2017, 00:40

      посмотреть бы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 7 апреля 2017, 00:10

      Побед!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 7 апреля 2017, 00:05

      Да кому ты там нужен то,а?!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 6 апреля 2017, 23:16

      А как же Валера?!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 6 апреля 2017, 23:02

      ЛЁНЯ УДАЧИ

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 6 апреля 2017, 22:53

      Пусть попробует что раньше времени ярлыки вешать -потом можно и поговорить -что плохого если тренером в Англий будет россиянин - нам то плюс если конечно они дадут добро

      0
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 6 апреля 2017, 22:44

      А готова ли АПЛ?

      1
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