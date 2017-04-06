Слуцкий: «Я готов начать работу в АПЛ или Чемпионшипе»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что готов начать работу с одним из клубов АПЛ или Чемпионшипа. По его словам, он намерен взяться за долгосрочный проект.

Отметим, что после ухода из московского клуба в декабре 2016 года российский специалист перебрался в Англию, где занялся изучением иностранного языка и посещением футбольных матчей.

«Смогу ли я стать первым российским тренером в Англии в истории? До этого еще никого не было. Причем не только в Англии, но и в других европейских странах – в Испании, Италии. Не знаю, смогу ли стать первым или нет. Но интересно ли это вообще английским клубам или нет? Это более сложный вопрос.

Я готов начать работу в Премьер-лиге или Чемпионшипе. Для меня это долгосрочный проект. Хочу работать здесь на протяжении большого периода, так же как это было в РФПЛ», – сказал Слуцкий.

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