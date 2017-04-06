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Слуцкий: «Я готов начать работу в АПЛ или Чемпионшипе»

6 апреля 2017, 20:45
30

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что готов начать работу с одним из клубов АПЛ или Чемпионшипа. По его словам, он намерен взяться за долгосрочный проект.

Отметим, что после ухода из московского клуба в декабре 2016 года российский специалист перебрался в Англию, где занялся изучением иностранного языка и посещением футбольных матчей.

«Смогу ли я стать первым российским тренером в Англии в истории? До этого еще никого не было. Причем не только в Англии, но и в других европейских странах – в Испании, Италии. Не знаю, смогу ли стать первым или нет. Но интересно ли это вообще английским клубам или нет? Это более сложный вопрос.

Я готов начать работу в Премьер-лиге или Чемпионшипе. Для меня это долгосрочный проект. Хочу работать здесь на протяжении большого периода, так же как это было в РФПЛ», – сказал Слуцкий.

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Источник: Telegraph.co.uk
Англия Слуцкий Леонид
Комментарии (30)
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трениришко
1491500921
кому ты там нужен
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лёха72
1491501335
не смеши
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Salim_07_
1491501533
Карпин в Испании тренировал ! Первым в Европе хотел стать ))))
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acer2003
1491501845
Слуцкер решил,что он готов для работы, а вот готовы ли клубы Англии для работы с ним )))). Ответ изаестен
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Oblommoff
1491503629
Судя по тому как наши(Павлюченко, Муса, Белялетдинов) проваливались в АПЛ, вряд ли стоит рассчитывать на что-то хорошее
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STAFOR13
1491503750
в Чемпионшип его могут взять, так как опыт игры в ЛЧ, ЛЕ есть не маленький, правдо результаты не очень хорошие в последнее время были, а так удачи Леониду!
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Обер-КанцлерЪ
1491503868
Слуцкий в Англии на данный момент как Неуловимый Джо - его никто не может поймать по одной простой причине ...
Ответить
Excluz1ve
1491504376
удачи
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Docentusa
1491512715
Да кому ты там нужен то,а?!
Ответить
Ще Гевара
1491535185
В какой-нибудь Уимблдон.
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