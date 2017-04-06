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Перишич обойдется «Манчестер Юнайтед» в 51 миллион

6 апреля 2017, 11:53
8

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может начать следующий сезон в новом клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее сообщалось об интересе к хорвату со стороны «Манчестер Юнайтед», но итальянцы объявили, что не готовы рассматривать предложения ниже 60 миллионов евро.

После этого стороны несколько недель вели переговоры, чтоб найти точку равновесия. Сейчас руководство «МЮ» готово заплатить за 28-летнего футболиста 51 миллион фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Перишич сыграл в 34 матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его действующий контракт с итальянским клубом рассчитан до 2020 года.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Интер Манчестер Юнайтед Перишич Иван
Комментарии (8)
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Фесс
1491469687
Лучше б это был Пулишич)
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neofizer
1491470322
деньги на ветер..
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Den Bull
1491470959
МЮ куда то сливает деньги не в то что нужно...
Ответить
andrey1994
1491472468
Здравствуйте. Все кто здесь есть, прошу у вас помощи. Брат занимался хоккеем и повредил позвоночник. Нужна дорогая операция. Стоимостью 748 тысяч рублей, собрали уже 493 т.р. Поэтому помогите кто чем может! Иначе мальчик больше не будет ходить, а ему 13 лет. Киви: +79235088572 карта сбербанк виза: 4817760013182492
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TY13R
1491475309
не хило...
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1491476701
Источник "Бомбардир.ру" этим все сказано!
Ответить
ivanthebest
1491478474
Игрок на полтора года... По мне так это бредовая утка, не более того...
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