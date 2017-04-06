Перишич обойдется «Манчестер Юнайтед» в 51 миллион

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может начать следующий сезон в новом клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее сообщалось об интересе к хорвату со стороны «Манчестер Юнайтед», но итальянцы объявили, что не готовы рассматривать предложения ниже 60 миллионов евро.

После этого стороны несколько недель вели переговоры, чтоб найти точку равновесия. Сейчас руководство «МЮ» готово заплатить за 28-летнего футболиста 51 миллион фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Перишич сыграл в 34 матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его действующий контракт с итальянским клубом рассчитан до 2020 года.