Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Перишич обойдется «Манчестер Юнайтед» в 51 миллион

    Полузащитник «Интера» Иван Перишич может начать следующий сезон в новом клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее сообщалось об интересе к хорвату со стороны «Манчестер Юнайтед», но итальянцы объявили, что не готовы рассматривать предложения ниже 60 миллионов евро.

    После этого стороны несколько недель вели переговоры, чтоб найти точку равновесия. Сейчас руководство «МЮ» готово заплатить за 28-летнего футболиста 51 миллион фунтов стерлингов.

    В текущем сезоне Перишич сыграл в 34 матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его действующий контракт с итальянским клубом рассчитан до 2020 года.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2017 11:53
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 апреля 2017, 14:34

      Игрок на полтора года... По мне так это бредовая утка, не более того...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 6 апреля 2017, 14:05

      Источник "Бомбардир.ру" этим все сказано!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +78

      Lab[44] > Болельщик Реал Мадрида 6 апреля 2017, 18:58

      +

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 6 апреля 2017, 13:41

      не хило...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      andrey1994 6 апреля 2017, 12:54

      Здравствуйте. Все кто здесь есть, прошу у вас помощи. Брат занимался хоккеем и повредил позвоночник. Нужна дорогая операция. Стоимостью 748 тысяч рублей, собрали уже 493 т.р. Поэтому помогите кто чем может! Иначе мальчик больше не будет ходить, а ему 13 лет. Киви: +79235088572 карта сбербанк виза: 4817760013182492

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 6 апреля 2017, 12:29

      МЮ куда то сливает деньги не в то что нужно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 6 апреля 2017, 12:18

      деньги на ветер..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Фесс 6 апреля 2017, 12:08

      Лучше б это был Пулишич)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11