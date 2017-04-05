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    Семак: «Нельзя транжирить свои моменты, мы не «Барселона»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итог полуфинального матча Кубка России против «Локомотива» (0:1).

    «Мне понравилось качество игры нашей команды, в первом тайме были неплохие моменты, но результатом я недоволен. В первом и втором таймах особо моментов у наших ворот не было. Нельзя транжирить свои моменты, мы не «Барселона», которая имеет по 20 опасных эпизодов у чужих ворот. Сегодня мы владели преимуществом на протяжении большого количества времени.

    Раньше было какое-то давление, которое мы создавали, но не удавалось создавать сами опасные моменты, сегодня мы этот компонент вроде подтянули, но реализации не было. И в обороне неплохо сыграли, и в атаке, большую часть матча хорошо комбинировали, хорошо выходили из обороны, но нужно забивать. Во втором тайме «Локомотив» закрылся, у него была контратакующая тактика», – сказал Семак.

    Экс-футболист сборной России возглавил команду в декабре 2016 года. Под руководством специалиста «Уфа» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата страны.

    Источник: Р-Спорт

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    05.04.2017 22:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +86

      Вервольф 6 апреля 2017, 09:06

      Слай некстати выбыл. Он бы хоть что-нибудь, да реализовал.

      0
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      Рейтинг: +39

      tie90s 6 апреля 2017, 00:33

      Моменты были 100% у Уфы, но не хватило мастерства и везения

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 апреля 2017, 00:30

      да им бы качественного напа, а то этот черный малый мечется как юная разведчица, а толку мало

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