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Семак: «Нельзя транжирить свои моменты, мы не «Барселона»

5 апреля 2017, 22:08
3

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итог полуфинального матча Кубка России против «Локомотива» (0:1).

«Мне понравилось качество игры нашей команды, в первом тайме были неплохие моменты, но результатом я недоволен. В первом и втором таймах особо моментов у наших ворот не было. Нельзя транжирить свои моменты, мы не «Барселона», которая имеет по 20 опасных эпизодов у чужих ворот. Сегодня мы владели преимуществом на протяжении большого количества времени.

Раньше было какое-то давление, которое мы создавали, но не удавалось создавать сами опасные моменты, сегодня мы этот компонент вроде подтянули, но реализации не было. И в обороне неплохо сыграли, и в атаке, большую часть матча хорошо комбинировали, хорошо выходили из обороны, но нужно забивать. Во втором тайме «Локомотив» закрылся, у него была контратакующая тактика», – сказал Семак.

Экс-футболист сборной России возглавил команду в декабре 2016 года. Под руководством специалиста «Уфа» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Источник: Р-Спорт
Россия. Кубок Уфа Семак Сергей
Комментарии (3)
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Garrincha58
1491427826
да им бы качественного напа, а то этот черный малый мечется как юная разведчица, а толку мало
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tie90s
1491427987
Моменты были 100% у Уфы, но не хватило мастерства и везения
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Вервольф
1491458802
Слай некстати выбыл. Он бы хоть что-нибудь, да реализовал.
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