Семак: «Нельзя транжирить свои моменты, мы не «Барселона»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итог полуфинального матча Кубка России против «Локомотива» (0:1).

«Мне понравилось качество игры нашей команды, в первом тайме были неплохие моменты, но результатом я недоволен. В первом и втором таймах особо моментов у наших ворот не было. Нельзя транжирить свои моменты, мы не «Барселона», которая имеет по 20 опасных эпизодов у чужих ворот. Сегодня мы владели преимуществом на протяжении большого количества времени.

Раньше было какое-то давление, которое мы создавали, но не удавалось создавать сами опасные моменты, сегодня мы этот компонент вроде подтянули, но реализации не было. И в обороне неплохо сыграли, и в атаке, большую часть матча хорошо комбинировали, хорошо выходили из обороны, но нужно забивать. Во втором тайме «Локомотив» закрылся, у него была контратакующая тактика», – сказал Семак.

Экс-футболист сборной России возглавил команду в декабре 2016 года. Под руководством специалиста «Уфа» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата страны.