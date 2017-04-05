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    Олич: «ЦСКА теперь не сможет выигрывать золотые медали два-три года подряд»

    Экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич поделился мнениями об амбициях нынешнего состава команды.

    — Когда вы играли за ЦСКА, вас не мучили вопросы о здоровье?

    — У нас была самая лучшая команда. Конечно, против нас выходили сильные соперники, но они не были такого высокого уровня, как ЦСКА. Из-за этого мы могли четыре года легко бороться за чемпионство. Но потом укрепился «Зенит», два года подряд побеждал «Рубин», «Локомотив» временами очень давил. Стало сложнее. Сейчас все по-другому. ЦСКА теперь не сможет выигрывать золотые медали два-три года подряд. А в этом году команде будет особенно тяжело. Но еще есть много матчей до конца, и я верю в лучшее.

    Хорват выступал за московский клуб с 2004 по 2006 год. В нынешнем сезоне Второй Бундеслиги 37-летний форвард забил пять голов в 23 матчах. «Мюнхен 1860» занимает 12 место в турнирной таблице.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    05.04.2017 21:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 апреля 2017, 13:29

      Ну я б так уверенно не говорил.Жизнь штука сложная и на армейской улице может самосвал с пряниками перевернуться.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 6 апреля 2017, 11:07

      правильно пишет мужик, в футболе знает толк и сам играл не плохо... а чемпионат становится интереснее, вот только сборная...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2017, 09:03

      Ивица, вот чемпионат РФ закончится, тогда и видно будет, кто играет в
      Лиге Чемпионов, а кто в Лиге Европы.

      -1
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 6 апреля 2017, 06:58

      пусть Олич со своими доводами сидит во второй лиге...

      -1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 6 апреля 2017, 00:16

      37 лет Оличу-форварду, а он не только играет, но и забивает. В Германии многие команды 2-ой бундеслиги неплохо бы смотрелись в РФПЛ.

      2
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