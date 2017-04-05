Олич: «ЦСКА теперь не сможет выигрывать золотые медали два-три года подряд»

Экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич поделился мнениями об амбициях нынешнего состава команды.

— Когда вы играли за ЦСКА, вас не мучили вопросы о здоровье?

— У нас была самая лучшая команда. Конечно, против нас выходили сильные соперники, но они не были такого высокого уровня, как ЦСКА. Из-за этого мы могли четыре года легко бороться за чемпионство. Но потом укрепился «Зенит», два года подряд побеждал «Рубин», «Локомотив» временами очень давил. Стало сложнее. Сейчас все по-другому. ЦСКА теперь не сможет выигрывать золотые медали два-три года подряд. А в этом году команде будет особенно тяжело. Но еще есть много матчей до конца, и я верю в лучшее.

Хорват выступал за московский клуб с 2004 по 2006 год. В нынешнем сезоне Второй Бундеслиги 37-летний форвард забил пять голов в 23 матчах. «Мюнхен 1860» занимает 12 место в турнирной таблице.