Резвухин: «Не вижу взаимосвязи между ростом общего уровня лиги и сокращением количества команд»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин выступил против сокращения команд РФПЛ, отметив, что не видит связи между повышением уровня лиги и уменьшением количества клубов.

«Не вижу взаимосвязи между финансовой стабилизацией, ростом общего уровня лиги и сокращением количества команд. Я думаю, что число участников в РФПЛ не нужно сокращать. Новость свежая, пока никакого обсуждения не было. По сути, нечего было обсуждать», – сказал функционер.

Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что рассматривается вариант с сокращением команд лиги до 14-ти.