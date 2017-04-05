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    Резвухин: «Не вижу взаимосвязи между ростом общего уровня лиги и сокращением количества команд»

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин выступил против сокращения команд РФПЛ, отметив, что не видит связи между повышением уровня лиги и уменьшением количества клубов.

    «Не вижу взаимосвязи между финансовой стабилизацией, ростом общего уровня лиги и сокращением количества команд. Я думаю, что число участников в РФПЛ не нужно сокращать. Новость свежая, пока никакого обсуждения не было. По сути, нечего было обсуждать», – сказал функционер.

    Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что рассматривается вариант с сокращением команд лиги до 14-ти.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.04.2017 14:46
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