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  • Глушаков хотел бы видеть британских арбитров на матчах РФПЛ

Глушаков хотел бы видеть британских арбитров на матчах РФПЛ

5 апреля 2017, 13:38
13

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о судействе в РФПЛ, а также предложил вернуться к практике приглашения иностранных арбитров на матчи чемпионата России.

– Впереди апрельские игры с «Зенитом», «Ростовом», ЦСКА. Придется непросто…

– Ничего. Нам с ними играть, а им – с нами… Но разумеется, наши матчи с «Зенитом» и ЦСКА будут одними из самых важных на финише чемпионата. И, уверен, самыми интересными. Поэтому важно, чтобы их ничто постороннее не испортило. Лично мне бы очень не хотелось, чтобы помимо футбольных страстей — на поле и на трибунах – вокруг этих встреч кипели околофутбольные.

– Вы имеете в виду разговоры о судействе?

– Именно. Мне кажется, их надо стараться полностью избегать. Что, в принципе, мы в «Спартаке» и делаем. Все — от главного тренера до футболистов.

– Но разве можно будет полностью исключить эти разговоры накануне и после наших встреч с «Зенитом» и ЦСКА?

– Есть один способ. И все его знают. По-моему, в той сложной ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, стоит просто вернуться к практике приглашения на матчи между лидерами иностранных арбитров. Судите сами. С одной стороны, благодаря этому наша Премьер-лига полностью исключит разговоры о предвзятости, заговорах, и прочих подобных вещах. Иностранец может ошибиться. Но в пристрастности, необъективности и, тем более, заинтересованности в каком-то результате его никак не обвинишь.

С другой стороны, таким образом, мы не станем «подставлять» наших, российских, арбитров, которым и так несладко. Представляете, под каким давлением они находятся в последнее время? Любое их решение сейчас критикует то одна сторона, то другая. Любую ошибку раздувают до уровня заговора. Как они могут оставаться хладнокровными в таких условиях?! А хладнокровие это, наверное, самое важное, что требуется от судьи, который обслуживает ключевые матчи сезона. В общем, предлагаю руководству Премьер-лиги рассмотреть этот вопрос.

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля в Москве.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Чеба
1491390213
Все по делу сказал наш капитан!
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agrmark
1491391854
И мы тоже!
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marshal9
1491393616
опять за старое хочу британских арбитров хочу немецких защитников хочу бельгийских полузащитников хочу испанских напов хочу играть в италии и тд продолжайте Денис развивать их футбол,а наш как был в ж.... так им и останется
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hevbn 28
1491394112
Я вообще очень уважаю Дениса,но извините меня ,но это чушь это все равно,что если бы болельщики требовали чтобы матчи Спартак Зенит играли Криштиану и Лео ,а по поводу давления на судей оно есть абсолютно во всех странах мира,и вообще то в той же Англии судьи ошибаются на много больше и грубее ,чем у нас.Дело тут в менталитете,в Англии самую грубую ошибку конечно обсуждают долго,но не считают ее чем умышленным и катастрофичным,а у нас любой не правильно поставленный угловой,желтая карточка,в эпизоде где она 50 на 50 вызывает истерику и разговоры о как минимум кремлевском или массонском заговоре.Когда это перестанет происходить все увидят,что у нас судейство не такое плохое,как кажется,по крайней мере не хуже,чем в Италии,Испании и Англии.У наших судей конечно есть проблемы ,по моему это физическая подготовка,они часто не успевают к эпизоду.Короче Денис мне друг,но истина дороже.
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ANDY38
1491397979
Британские арбитры не хотели бы видеть Глушакова на матчах РФПЛ.... Бугагага))))))
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vladimir-7
1491398737
Оренбург показал самые важные игры для вас.
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kykyi
1491401806
Глушаков, пожелай лучше правительство, по образу английского, и тогда и футбол другой будет и судейство и жизнь наладится. Так будет проще. А то сегодня судьи, завтра поля, после завтра дороги, потом машины и тд. Долго это все.
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sochi-2013
1491404220
Хотел что-нибудь язвительное написать в его адрес, но если в таком аспекте смотреть, то даже можно согласиться. Хотя тоже, был бы не против, увидеть в РФПЛ иностранных игроков уровня Ибрагимовича.
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