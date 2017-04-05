Глушаков хотел бы видеть британских арбитров на матчах РФПЛ

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о судействе в РФПЛ, а также предложил вернуться к практике приглашения иностранных арбитров на матчи чемпионата России.

– Впереди апрельские игры с «Зенитом», «Ростовом», ЦСКА. Придется непросто…

– Ничего. Нам с ними играть, а им – с нами… Но разумеется, наши матчи с «Зенитом» и ЦСКА будут одними из самых важных на финише чемпионата. И, уверен, самыми интересными. Поэтому важно, чтобы их ничто постороннее не испортило. Лично мне бы очень не хотелось, чтобы помимо футбольных страстей — на поле и на трибунах – вокруг этих встреч кипели околофутбольные.

– Вы имеете в виду разговоры о судействе?

– Именно. Мне кажется, их надо стараться полностью избегать. Что, в принципе, мы в «Спартаке» и делаем. Все — от главного тренера до футболистов.

– Но разве можно будет полностью исключить эти разговоры накануне и после наших встреч с «Зенитом» и ЦСКА?

– Есть один способ. И все его знают. По-моему, в той сложной ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, стоит просто вернуться к практике приглашения на матчи между лидерами иностранных арбитров. Судите сами. С одной стороны, благодаря этому наша Премьер-лига полностью исключит разговоры о предвзятости, заговорах, и прочих подобных вещах. Иностранец может ошибиться. Но в пристрастности, необъективности и, тем более, заинтересованности в каком-то результате его никак не обвинишь.

С другой стороны, таким образом, мы не станем «подставлять» наших, российских, арбитров, которым и так несладко. Представляете, под каким давлением они находятся в последнее время? Любое их решение сейчас критикует то одна сторона, то другая. Любую ошибку раздувают до уровня заговора. Как они могут оставаться хладнокровными в таких условиях?! А хладнокровие это, наверное, самое важное, что требуется от судьи, который обслуживает ключевые матчи сезона. В общем, предлагаю руководству Премьер-лиги рассмотреть этот вопрос.

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля в Москве.