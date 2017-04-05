«Спартак» поздравил Федуна с 61-летием

Пресс-служба «Спартака» опубликовала поздравления владельцу столичного клуба Леониду Федуну с днем рождения. Сегодня ему исполняется 61 год.

«Спартак» от всей души поздравляет Вас, Леонид Арнольдович, с днем рождения! Ежедневно наши команды и клуб ощущают Вашу всестороннюю заботу и поддержку. Именно благодаря этому с каждым годом увеличивается число спартаковских игроков, которых мы делегируем в сборные России.

На построенный Вами красавец стадион в любую погоду приходят наши преданные болельщики. Ни одна спортивная арена страны не собирает столь многочисленную аудиторию, как трибуны «Открытие Арены», которые неистово поддерживают сегодняшних лидеров чемпионата.

В день рождения хочется пожелать Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в бизнесе и побед на футбольных полях всем нашим командам — от Академии до главной! И созданный Вами уникальный музей непременно пополнится новыми кубками и медалями.

И пусть Бог хранит «Спартак»!» – говорится в поздравлении.