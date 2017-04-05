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«Спартак» поздравил Федуна с 61-летием

5 апреля 2017, 10:09
8

Пресс-служба «Спартака» опубликовала поздравления владельцу столичного клуба Леониду Федуну с днем рождения. Сегодня ему исполняется 61 год.

«Спартак» от всей души поздравляет Вас, Леонид Арнольдович, с днем рождения! Ежедневно наши команды и клуб ощущают Вашу всестороннюю заботу и поддержку. Именно благодаря этому с каждым годом увеличивается число спартаковских игроков, которых мы делегируем в сборные России.

На построенный Вами красавец стадион в любую погоду приходят наши преданные болельщики. Ни одна спортивная арена страны не собирает столь многочисленную аудиторию, как трибуны «Открытие Арены», которые неистово поддерживают сегодняшних лидеров чемпионата.

В день рождения хочется пожелать Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в бизнесе и побед на футбольных полях всем нашим командам — от Академии до главной! И созданный Вами уникальный музей непременно пополнится новыми кубками и медалями.

И пусть Бог хранит «Спартак»!» – говорится в поздравлении.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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filosof sparty
1491380089
С днюхой тебя, президент! Сколько бы не критиковали, а поводов много, но ты не первый год вкладываешь огромные деньги в наш любимый клуб! Спасибо, Спартак Чемпион!!!!
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acer2003
1491380095
Главное,что бы галстук не подарили )))
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Диктор
1491380477
Присоединяюсь к поздравлениям.
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Cuervo
1491380963
С ДР Леонид Арнольдович,спасибо за Дом,который ты построил для нас
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slavа0508
1491381049
Парни сделайте подарок Федуну и обыграйте Зенит через тур,,,и нам будет приятно
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Чеба
1491381831
С Днём Рожденья, Леонид! Пусть спартак всех победит!!!
Ответить
Freux
1491382085
С Днем Рождения Арнольдич !!!))
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ivanthebest
1491394386
Надеюсь к этому ДР пришло большее понимание в том, как управлять Спартаком. Надеюсь моя любимая команда в этом году приподнесёт и Федуну и всем нам того, чего мы ждём уже более 15 лет. Боже, храни Спартак! Вперёд ребятки, не подведите, за Вами вся страна!
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