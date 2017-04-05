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    «Спартак» поздравил Федуна с 61-летием

    Пресс-служба «Спартака» опубликовала поздравления владельцу столичного клуба Леониду Федуну с днем рождения. Сегодня ему исполняется 61 год.

    «Спартак» от всей души поздравляет Вас, Леонид Арнольдович, с днем рождения! Ежедневно наши команды и клуб ощущают Вашу всестороннюю заботу и поддержку. Именно благодаря этому с каждым годом увеличивается число спартаковских игроков, которых мы делегируем в сборные России.

    На построенный Вами красавец стадион в любую погоду приходят наши преданные болельщики. Ни одна спортивная арена страны не собирает столь многочисленную аудиторию, как трибуны «Открытие Арены», которые неистово поддерживают сегодняшних лидеров чемпионата.

    В день рождения хочется пожелать Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в бизнесе и побед на футбольных полях всем нашим командам — от Академии до главной! И созданный Вами уникальный музей непременно пополнится новыми кубками и медалями.

    И пусть Бог хранит «Спартак»!» – говорится в поздравлении.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    05.04.2017 10:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 апреля 2017, 15:13

      Надеюсь к этому ДР пришло большее понимание в том, как управлять Спартаком. Надеюсь моя любимая команда в этом году приподнесёт и Федуну и всем нам того, чего мы ждём уже более 15 лет. Боже, храни Спартак! Вперёд ребятки, не подведите, за Вами вся страна!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +175

      Freux 5 апреля 2017, 11:48

      С Днем Рождения Арнольдич !!!))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Чеба 5 апреля 2017, 11:43

      С Днём Рожденья, Леонид!
      Пусть спартак всех победит!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 5 апреля 2017, 11:30

      Парни сделайте подарок Федуну и обыграйте Зенит через тур,,,и нам будет приятно

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 5 апреля 2017, 11:29

      С ДР Леонид Арнольдович,спасибо за Дом,который ты построил для нас

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 апреля 2017, 11:21

      Присоединяюсь к поздравлениям.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 апреля 2017, 11:14

      Главное,что бы галстук не подарили )))

      -1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 5 апреля 2017, 11:14

      С днюхой тебя, президент! Сколько бы не критиковали, а поводов много, но ты не первый год вкладываешь огромные деньги в наш любимый клуб! Спасибо, Спартак Чемпион!!!!

      5
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