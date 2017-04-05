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    Анчелотти: «Хоффенхайм» смог удивить нас сегодня»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подвел итоги матча 27-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» (0:1). По словам специалиста, соперник смог удивить мюнхенцев.

    «Хотел бы поздравить «Хоффенхайм». Соперник смог нас удивить своим стилем, а мы очень плохо действовали в обороне. Первый тайм мы провалили, во втором стали действовать значительно лучше, добавили агрессии. Были шансы сравнять счет. Но есть такие дни, когда ничего не получается», – сказал специалист.

    «Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии.

    Источник: ФК «Бавария»

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    05.04.2017 01:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 5 апреля 2017, 11:53

      М-да, не каждому удается такое.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 5 апреля 2017, 05:16

      Удивили - это когда обыграли Баварии.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 5 апреля 2017, 04:46

      Удивил. На 1000 баксов...

      0
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