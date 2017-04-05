Анчелотти: «Хоффенхайм» смог удивить нас сегодня»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подвел итоги матча 27-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» (0:1). По словам специалиста, соперник смог удивить мюнхенцев.

«Хотел бы поздравить «Хоффенхайм». Соперник смог нас удивить своим стилем, а мы очень плохо действовали в обороне. Первый тайм мы провалили, во втором стали действовать значительно лучше, добавили агрессии. Были шансы сравнять счет. Но есть такие дни, когда ничего не получается», – сказал специалист.

«Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии.