Дмитрий Комбаров: «В игре с «Оренбургом» все могло кончиться печально»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» в матче 21-го тура чемпионата России. Напомним, что красно-белые по ходу встречи упустили преимущество в два мяча, но в итоге одержали победу благодаря голу Квинси Промеса на 95-й минуте.

«После матча с «Оренбургом» тренер поздравил команду с победой, но сказал, что совершать такие ошибки в будущем недопустимо. Мы стараемся не обращать внимания на конкурентов, прежде всего концентрируемся на себе, но играть свой матч после конкурентов психологически чуть-чуть тяжелее.

Поначалу матч складывался для нас удачно, команда сумела забить два гола и в целом контролировала ситуацию. Если бы судья не зафиксировал фол, когда забивал Сальваторе Боккетти, игра была бы закончена. Но мы упустили несколько возможностей забить и в итоге пропустили два нелогичных гола. Все могло кончиться печально, но поддержка трибун и вера в свои силы помогли нам завоевать три очка», – заявил Комбаров.