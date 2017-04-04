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    Дмитрий Комбаров: «В игре с «Оренбургом» все могло кончиться печально»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» в матче 21-го тура чемпионата России. Напомним, что красно-белые по ходу встречи упустили преимущество в два мяча, но в итоге одержали победу благодаря голу Квинси Промеса на 95-й минуте.

    «После матча с «Оренбургом» тренер поздравил команду с победой, но сказал, что совершать такие ошибки в будущем недопустимо. Мы стараемся не обращать внимания на конкурентов, прежде всего концентрируемся на себе, но играть свой матч после конкурентов психологически чуть-чуть тяжелее.

    Поначалу матч складывался для нас удачно, команда сумела забить два гола и в целом контролировала ситуацию. Если бы судья не зафиксировал фол, когда забивал Сальваторе Боккетти, игра была бы закончена. Но мы упустили несколько возможностей забить и в итоге пропустили два нелогичных гола. Все могло кончиться печально, но поддержка трибун и вера в свои силы помогли нам завоевать три очка», – заявил Комбаров.

    Источник: ТАСС

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    04.04.2017 11:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 4 апреля 2017, 13:45

      Ребров регулярно -не выручает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 4 апреля 2017, 13:43

      Спартак ждет спад в следующих турах,8 очков форы хватит,что бы закрепится на 3 месте

      -2
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      Рейтинг: +157

      Huberman 4 апреля 2017, 13:08

      Признался бы всем уже, что не защитник.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 4 апреля 2017, 12:30

      как ты играл то да

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 апреля 2017, 12:05

      В защите просто надо играть собранее, а то вчера была похожа на прошлогоднюю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 4 апреля 2017, 11:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Скажи судейке спасибо.

      -6
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Клим Чугункин. 4 апреля 2017, 12:13

      претензии на судейство никто не подавал после матча. Судья объективно хорошо отсудил игру

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. > Д Альбертини 4 апреля 2017, 12:25

      Да???А чё так мало время добавил?

      -1
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      Рейтинг: +201

      ajoq > Клим Чугункин. 4 апреля 2017, 12:35

      Ты игру смотрел? Как игроки Оренбурга за 15 минут до конца начали времечко тянуть, от каждого прикосновения, контакта падая на газон и корчась от боли. Актеры без оскара)) Носилки зачем пригоняли? Нет, нужно было проковылять на одной ноге через все поле)) + 6 замен. Все по делу добавил судья, Оренбург мог также забить в эти добавленные 6 минут

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Клим Чугункин. 4 апреля 2017, 12:52

      так посчитал нужным) он на то и арбитр. было бы крику если Спартак забил на 90+7, можно было б этому подводить. А так, Спартак забил на 90+5, все нормально.

      -1
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