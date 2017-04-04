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  • Дмитрий Комбаров: «В игре с «Оренбургом» все могло кончиться печально»

Дмитрий Комбаров: «В игре с «Оренбургом» все могло кончиться печально»

4 апреля 2017, 11:28
10

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» в матче 21-го тура чемпионата России. Напомним, что красно-белые по ходу встречи упустили преимущество в два мяча, но в итоге одержали победу благодаря голу Квинси Промеса на 95-й минуте.

«После матча с «Оренбургом» тренер поздравил команду с победой, но сказал, что совершать такие ошибки в будущем недопустимо. Мы стараемся не обращать внимания на конкурентов, прежде всего концентрируемся на себе, но играть свой матч после конкурентов психологически чуть-чуть тяжелее.

Поначалу матч складывался для нас удачно, команда сумела забить два гола и в целом контролировала ситуацию. Если бы судья не зафиксировал фол, когда забивал Сальваторе Боккетти, игра была бы закончена. Но мы упустили несколько возможностей забить и в итоге пропустили два нелогичных гола. Все могло кончиться печально, но поддержка трибун и вера в свои силы помогли нам завоевать три очка», – заявил Комбаров.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Комбаров Дмитрий
Комментарии (10)
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Клим Чугункин.
1491296074
Скажи судейке спасибо.
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Asbjorn
1491296713
В защите просто надо играть собранее, а то вчера была похожа на прошлогоднюю
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nik55
1491298210
как ты играл то да
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Huberman
1491300523
Признался бы всем уже, что не защитник.
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sidul1
1491302630
Спартак ждет спад в следующих турах,8 очков форы хватит,что бы закрепится на 3 месте
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aurora5858
1491302753
Ребров регулярно -не выручает.
Ответить
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