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  • Кутепов: «Дзюба прав — многие люди неожиданно стали экспертами в футболе»

Кутепов: «Дзюба прав — многие люди неожиданно стали экспертами в футболе»

4 апреля 2017, 00:22
37

Защитник «Спартака» Илья Кутепов согласился с мнением нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о критиканстве со стороны болельщиков.

«Безусловно, слышал об этом. Считаю, что Артем прав. По сути у нас много таких людей, которые вдруг неожиданно стали экспертами в футболе, во всем разбираются и все знают. Но это не моя тема, поэтому не буду об этом говорить. Раз Дзюба так считает, пусть так и будет. В чем-то я с ним согласен», — сказал футболист.

В 21 туре чемпионата России «Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 3:2.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Кутепов Илья
Комментарии (37)
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мы_не_рабы
1491256378
Слышал звон , да не знает где он. Прежде чем что - то комментировать, хотя бы узнал, о чём речь. Мы - Болельщики, а не "кривоногие пузаны и т. д по тексту", а раз вы избрали профессию футболиста, то мы ждём от вас зрелища, а не этого убогого хождения по полю. И не надо быть экспертом, чтобы увидеть как вас, "великих футболистов", в частности Кутепова , вертят, как сопливого пацана, что в сборной, что в клубе. "Звёздочку" словил наверное.
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Axe111
1491260332
а кутепов вдруг внезапно стал ФУТБОЛИСТОМ. Деревяшка беспонтовая
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Georg 07 rus
1491273305
Вот дурак!!!Тебя Ганец унизил в сборной а ты пердишь что то !стыдно должно бытьфутболеришка,В ЛЧ обосрешся лошара,это не Оренбургом и Анжи катать!!!
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Амба Нагорск
1491273754
Поганец...
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Tseha
1491276441
Говно заговорило
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oyabun
1491281091
Вместо того чтобы хаять болельщиков, которые искренне поддерживают команду, лучше бы повинился за собственные косяки, коих в последнее время появилось очень много. Справедливости ради, вчера в игре очень грубо завалил соперника в своей штрафной и только благодаря невниманию судьи не привез нам пенальти.
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acer2003
1491281449
Многие деревянные ,тупоголовые игроки в называемый ими футбол, возомнили себя великими нападающими и защитниками.Засунь свой язык в задницу,убогий,а то у Вас от Дзюбы эпидемия началась.
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sochi-2013
1491282503
Что же у них с головой? Обделаться на поле, и потом давать такие интервью. И ведь не стыдно. Хотя, чтобы было стыдно, надо совесть иметь.
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Nikiforof
1491286525
Что ж у нас за футболисты. Посмотрите дорогие мои на своих старших товарищей отличный пример Сергей Семак равняйтесь на него. Я бы даже про Аршавина вспомнил и пусть облажался он разок с нашими ожиданиями НО ОН ХОТЬ В ФУТБОЛ УМЕЛ ИГРАТЬ.
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Muhametshin
1491286552
По сути не нужно быть экспертом в футболе чтобы понять что вы деревья и поленья , хоть посмотрели бы как в Европе и в южной Америке футболисты играют тогда бы может поняли что ваш умирающий футбол таких денег, д что там денег вы не заслуживаете даже одного пузатого болельщика на трибунах.
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