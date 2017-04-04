Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кутепов: «Дзюба прав — многие люди неожиданно стали экспертами в футболе»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов согласился с мнением нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о критиканстве со стороны болельщиков.

    «Безусловно, слышал об этом. Считаю, что Артем прав. По сути у нас много таких людей, которые вдруг неожиданно стали экспертами в футболе, во всем разбираются и все знают. Но это не моя тема, поэтому не буду об этом говорить. Раз Дзюба так считает, пусть так и будет. В чем-то я с ним согласен», — сказал футболист.

    В 21 туре чемпионата России «Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 3:2.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2017 00:22
    Рекомендуем
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +752

      alex1004 4 апреля 2017, 16:44

      Еще одна "звезда" современности...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +893

      Krics 4 апреля 2017, 15:51

      Илья больше работай, делом доказывай , а балоболить -это прерогатива Темки, он с цыганом "одной крови".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 4 апреля 2017, 14:45

      чтобы оценить стейк, необязательно уметь его готовить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      LEKTOR_255 4 апреля 2017, 11:29

      Не будет в стране Сборной !!!! Пока не уберут лимит в лиге и не снизят зарплаты своим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      LEKTOR_255 4 апреля 2017, 11:27

      Кутепов звезду поймал и все, а не рановато нее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 апреля 2017, 09:20

      Прав старик Рейнгольд Кутепов никчемный игрочишка думает попал в сборную и все звезду поймал а в нашу сборную сейчас могут взять игрока из колхоза и он не испортит общего впечатления потому что они и есть колхоз

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 > Garrincha58 4 апреля 2017, 16:56

      Полностью согласен, кутепов не о чем, срндняк обычный если бы не лимит получал бы копье и банку полировал или в луче каком за место в основе боролся!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Muhametshin 4 апреля 2017, 09:15

      По сути не нужно быть экспертом в футболе чтобы понять что вы деревья и поленья , хоть посмотрели бы как в Европе и в южной Америке футболисты играют тогда бы может поняли что ваш умирающий футбол таких денег, д что там денег вы не заслуживаете даже одного пузатого болельщика на трибунах.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 4 апреля 2017, 09:15

      Что ж у нас за футболисты. Посмотрите дорогие мои на своих старших товарищей отличный пример Сергей Семак равняйтесь на него.
      Я бы даже про Аршавина вспомнил и пусть облажался он разок с нашими ожиданиями НО ОН ХОТЬ В ФУТБОЛ УМЕЛ ИГРАТЬ.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof > sv1969 4 апреля 2017, 11:14

      Согласен, Андрей и сейчас может фору дать нашим разговорчивым сборникам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      komarinskiy 4 апреля 2017, 09:00

      Главное, чтобы все согласились, что Дзюба не годится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR 4 апреля 2017, 08:57

      Зря ты это сказал. К болельщикам надо бать терпимей, как они вас терпят и надеются.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11