Кутепов: «Дзюба прав — многие люди неожиданно стали экспертами в футболе»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов согласился с мнением нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о критиканстве со стороны болельщиков.

«Безусловно, слышал об этом. Считаю, что Артем прав. По сути у нас много таких людей, которые вдруг неожиданно стали экспертами в футболе, во всем разбираются и все знают. Но это не моя тема, поэтому не буду об этом говорить. Раз Дзюба так считает, пусть так и будет. В чем-то я с ним согласен», — сказал футболист.

В 21 туре чемпионата России «Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 3:2.