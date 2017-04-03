Сумма выплат ЦСКА посредникам составила 2,2 миллиона в 2016 году

ЦСКА в 2016 году выплатил посредникам 2,2 миллиона евро. Это больше, чем любой другой клуб РФПЛ.

По документам, предоставленным в Комиссию РФС по работе с посредниками, общая сумма выплаченных вознаграждений клубами в 2016 году составила: «Ростов» – 250 тысяч рублей и около 48 тысяч евро; «Томь» – 440 тысяч рублей; «Крылья Советов» – около 17 миллионов рублей; «Шинник» – около 5 миллионов рублей; «Зенит» – около 38 миллионов рублей; «Балтика» – чуть более 1,2 миллиона рублей; «Спартак» – почти 8,8 миллиона рублей и 225 тысяч евро; «Амкар» – около 10,8 миллиона рублей; ЦСКА – 2,2 миллиона евро.

РФС также применил санкции в отношении 14-ти клубов в связи с непредоставлением документа, подтверждающего общую сумму фактически выплаченных вознаграждений посредникам. В их числе – «Анжи», «Рубин», «Уфа» и «Оренбург».