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    Сумма выплат ЦСКА посредникам составила 2,2 миллиона в 2016 году

    ЦСКА в 2016 году выплатил посредникам 2,2 миллиона евро. Это больше, чем любой другой клуб РФПЛ.

    По документам, предоставленным в Комиссию РФС по работе с посредниками, общая сумма выплаченных вознаграждений клубами в 2016 году составила: «Ростов» – 250 тысяч рублей и около 48 тысяч евро; «Томь» – 440 тысяч рублей; «Крылья Советов» – около 17 миллионов рублей; «Шинник» – около 5 миллионов рублей; «Зенит» – около 38 миллионов рублей; «Балтика» – чуть более 1,2 миллиона рублей; «Спартак» – почти 8,8 миллиона рублей и 225 тысяч евро; «Амкар» – около 10,8 миллиона рублей; ЦСКА – 2,2 миллиона евро.

    РФС также применил санкции в отношении 14-ти клубов в связи с непредоставлением документа, подтверждающего общую сумму фактически выплаченных вознаграждений посредникам. В их числе – «Анжи», «Рубин», «Уфа» и «Оренбург».

    Источник: РФС

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    03.04.2017 13:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +212

      perm 242 4 апреля 2017, 16:44

      а чё АМКАРу так мало ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 апреля 2017, 17:20

      так ЦСКА и не покупал ни кого???

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 3 апреля 2017, 16:19

      На самом деле, ЦСКА в этом списке - единственный клуб, который предоставил достоверную информацию

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 3 апреля 2017, 14:57

      Вот в принципе так у нас первенство и разыгрывается, через посредников!

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 апреля 2017, 14:16

      ну так само и напрашивается - "Гинер все купил!!!" )))

      3
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      Рейтинг: +581

      Чеба 3 апреля 2017, 13:48

      А что это такое?

      3
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      Рейтинг: +581

      Чеба > Klaido 3 апреля 2017, 14:07

      Прокладкам))))) Смешно! Спасибо!

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