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  • Сумма выплат ЦСКА посредникам составила 2,2 миллиона в 2016 году

Сумма выплат ЦСКА посредникам составила 2,2 миллиона в 2016 году

3 апреля 2017, 13:38
7

ЦСКА в 2016 году выплатил посредникам 2,2 миллиона евро. Это больше, чем любой другой клуб РФПЛ.

По документам, предоставленным в Комиссию РФС по работе с посредниками, общая сумма выплаченных вознаграждений клубами в 2016 году составила: «Ростов» – 250 тысяч рублей и около 48 тысяч евро; «Томь» – 440 тысяч рублей; «Крылья Советов» – около 17 миллионов рублей; «Шинник» – около 5 миллионов рублей; «Зенит» – около 38 миллионов рублей; «Балтика» – чуть более 1,2 миллиона рублей; «Спартак» – почти 8,8 миллиона рублей и 225 тысяч евро; «Амкар» – около 10,8 миллиона рублей; ЦСКА – 2,2 миллиона евро.

РФС также применил санкции в отношении 14-ти клубов в связи с непредоставлением документа, подтверждающего общую сумму фактически выплаченных вознаграждений посредникам. В их числе – «Анжи», «Рубин», «Уфа» и «Оренбург».

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Томь Крылья Советов Зенит Спартак Амкар-Пермь
Комментарии (7)
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Чеба
1491216535
А что это такое?
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FanatSerj
1491218200
ну так само и напрашивается - "Гинер все купил!!!" )))
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Опорник84
1491220645
Вот в принципе так у нас первенство и разыгрывается, через посредников!
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Чермындыр
1491225540
На самом деле, ЦСКА в этом списке - единственный клуб, который предоставил достоверную информацию
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Nerlinger
1491229242
так ЦСКА и не покупал ни кого???
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perm 242
1491313478
а чё АМКАРу так мало ...
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