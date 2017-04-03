Конте достиг договоренности с Абрамовичем и продлит контракт с «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте продолжит работать с английским клубом. По информации источника, итальянский специалист достиг договоренности с владельцем команды Романом Абрамовичем о продлении контракта.

Напомним, ранее сообщалось, что синие предложили тренеру новый пятилетний контракт с годовым окладом в 15 миллионов евро, однако итальянец хочет видеть в соглашении отступные в размере 20 миллионов вместо заявленных 50.

Конте возглавил «Челси» летом 2016 года. Действующий контракт специалиста с лондонским клубом рассчитан до середины 2019 года.

Добавим, что на данный момент синие являются единоличным лидером турнирной таблицы АПЛ, имея семиочковое преимущество над ближайшим преследователем.