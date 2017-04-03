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    Конте достиг договоренности с Абрамовичем и продлит контракт с «Челси»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте продолжит работать с английским клубом. По информации источника, итальянский специалист достиг договоренности с владельцем команды Романом Абрамовичем о продлении контракта.

    Напомним, ранее сообщалось, что синие предложили тренеру новый пятилетний контракт с годовым окладом в 15 миллионов евро, однако итальянец хочет видеть в соглашении отступные в размере 20 миллионов вместо заявленных 50.

    Конте возглавил «Челси» летом 2016 года. Действующий контракт специалиста с лондонским клубом рассчитан до середины 2019 года.

    Добавим, что на данный момент синие являются единоличным лидером турнирной таблицы АПЛ, имея семиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    Источник: Express.co.uk

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    03.04.2017 01:46
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +382

      лёха72 3 апреля 2017, 13:11

      админы где 300 бустеров в 11х11.заявку отпправлял 3 дня назад ау

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      Amalyy912 3 апреля 2017, 11:18

      чего за него держаться!!??пишите 20ку!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 3 апреля 2017, 11:00

      пока идёт пусть играют...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 3 апреля 2017, 10:12

      посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 3 апреля 2017, 10:06

      Еще бы не достиг, пока все нормуль Абрамовичу деваться не куда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 3 апреля 2017, 09:34

      Контракт, чтобы выгодно уйти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      lokomotyv 3 апреля 2017, 09:18

      ждем след сезон

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 3 апреля 2017, 08:42

      очередной чемодан денег Ромчик тратит на новой родине..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 3 апреля 2017, 08:28

      И это правильно!

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 3 апреля 2017, 08:22

      надо держать его пока дает результат

      0
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