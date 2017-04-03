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    Трубач: «Каррера ничего не дал «Спартаку»

    Известный музыкант Николай Трубач оценил вклад главного тренера «Спартака» Массимо Карреры в последние успехи московского клуба. По словам исполнителя, итальянский специалист ничего не дал красно-белым.

    Напомним, итальянец возглавил «Спартак» в августе 2016 года. В нынешнем сезоне московский клуб под его руководством единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея трехочковое преимущество над ближайшим преследователем и игру в запасе.

    – Что дал Массимо Каррера «Спартаку»?

    – Мое мнение – ничего.

    – ?!

    – Да, я так считаю.

    – А эмоции, о которых говорят футболисты?

    – Они всегда в «Спартаке» присутствовали. Что может сказать Массимо футболистам? Кто поймет итальянский?

    – Боккетти. Кутепов, Комбаров, Глушаков, Самедов.

    – По Боккетти вопросов нет. А остальные?

    – У Ильи итальянский агент. Другие в сборной работали с Капелло, частично понимают язык.

    – Допускаю, что так и есть. Но даже самый главный мотиватор в «Спартаке» на русском не всегда мог достучаться до команды. А раз Каррера смог передать эмоции, тогда, ребята, верните зарплату за прошлый год. Трудно представить, что футболиста надо заставлять играть. Тренер должен расставить людей, рассказать план на матч и сидеть на скамейке, курить бамбук.

    – Трудно представить Карреру, спокойно наблюдающего за происходящим на поле...

    – Мое мнение таково: итальянец в нынешнем штабе не главная движущая сила. Есть и другие грамотные люди, которые пришли в команду.

    – Вот тут интересно. Кто же?

    – К примеру, Пилипчук. Слышал, что спартаковцы очень хорошо о нем отзываются.

    – И все же – заслуга Карреры в результате есть?

    – Не станет «Спартак» чемпионом, всех отправят домой в Италию. Ничего не имею против тренера. Но, повторю, если футболистам не хватало мотивации, то пусть вернут зарплату.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2017 00:35
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3795

      serppion 3 апреля 2017, 13:57

      С приходом Карреры пошла успешная Спартака. Это - уже заслуга. Не обсуждается!

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 3 апреля 2017, 13:53

      Первое. Трубач как музыкант закончился. А в футболе он вообще ноль, даже не начинался. Словом, не стоит его слушать.
      Второе. Геи и живут, и мыслят нетрадиционно. Точнее, извращенно.

      1
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      Рейтинг: +8018

      nik55 3 апреля 2017, 13:07

      он же мужик а не п--------

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 3 апреля 2017, 10:45

      Просто Каррера не в его вкусе... к тому же не "такой"...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 3 апреля 2017, 10:42

      Кто вообще додумался его про футбол спрашивать

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      Рейтинг: +155

      Васьок86 3 апреля 2017, 10:09

      я тоже так думал, когда его назначили главным, что может Каррера дать Спартаку??? Однако, посмотри в таблицу, есть главное - результат!!!

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 3 апреля 2017, 09:48

      Господи,а этот то откуда взялся! Умник!

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 апреля 2017, 08:26

      Вы с Борькой пришли бы и дали...

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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 3 апреля 2017, 07:53

      Это тот самый Трубач?

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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 апреля 2017, 07:34

      Интересная у нас страна.Если человек не из местной тусовки, значит он ни кто.Звать его ни как.Всплывают чемоданы Аленичева, нытьё Титова и разглагольствования Карпина.
      Оставьте Массимо в покое.В кои то веки пришёл специалист и мы теперь отдыхаем от физруков.А Трубач нехай идёт опять потренируется, а то опять "покорителем невест" не станет.

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