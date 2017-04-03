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Трубач: «Каррера ничего не дал «Спартаку»

3 апреля 2017, 00:35
19

Известный музыкант Николай Трубач оценил вклад главного тренера «Спартака» Массимо Карреры в последние успехи московского клуба. По словам исполнителя, итальянский специалист ничего не дал красно-белым.

Напомним, итальянец возглавил «Спартак» в августе 2016 года. В нынешнем сезоне московский клуб под его руководством единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея трехочковое преимущество над ближайшим преследователем и игру в запасе.

– Что дал Массимо Каррера «Спартаку»?

– Мое мнение – ничего.

– ?!

– Да, я так считаю.

– А эмоции, о которых говорят футболисты?

– Они всегда в «Спартаке» присутствовали. Что может сказать Массимо футболистам? Кто поймет итальянский?

– Боккетти. Кутепов, Комбаров, Глушаков, Самедов.

– По Боккетти вопросов нет. А остальные?

– У Ильи итальянский агент. Другие в сборной работали с Капелло, частично понимают язык.

– Допускаю, что так и есть. Но даже самый главный мотиватор в «Спартаке» на русском не всегда мог достучаться до команды. А раз Каррера смог передать эмоции, тогда, ребята, верните зарплату за прошлый год. Трудно представить, что футболиста надо заставлять играть. Тренер должен расставить людей, рассказать план на матч и сидеть на скамейке, курить бамбук.

– Трудно представить Карреру, спокойно наблюдающего за происходящим на поле...

– Мое мнение таково: итальянец в нынешнем штабе не главная движущая сила. Есть и другие грамотные люди, которые пришли в команду.

– Вот тут интересно. Кто же?

– К примеру, Пилипчук. Слышал, что спартаковцы очень хорошо о нем отзываются.

– И все же – заслуга Карреры в результате есть?

– Не станет «Спартак» чемпионом, всех отправят домой в Италию. Ничего не имею против тренера. Но, повторю, если футболистам не хватало мотивации, то пусть вернут зарплату.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (19)
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Masteralex
1491169465
Странная логика: "Если не станут чемпионами, то виноват Каррера, а если станут чемпионами, то это не заслуга Карреры" пойте, Николай, дальше свою попсу и не лезьте в футбол
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Супермачо
1491170133
Даже и не знаю как оценить тупость этого очередного "знатока футбола". Николай, иди разбирайся с тем, кому и что ты дал. )
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Asbjorn
1491170208
Вообще ничего не дал,ну совсем,он вообще футбол смотрит?
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Zeff
1491176454
Наверно он недоволен продвижением политики ЛГБТ в отдельно взятой команде.
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Ще Гевара
1491189833
Билли, где карта?
Ответить
Obojaemiy
1491192169
Трубач - Лучший друг Титова!! Вот он так и говорит! Выгораживает!
Ответить
Диктор
1491192331
Слова идиота.
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Мары
1491194050
Интересная у нас страна.Если человек не из местной тусовки, значит он ни кто.Звать его ни как.Всплывают чемоданы Аленичева, нытьё Титова и разглагольствования Карпина. Оставьте Массимо в покое.В кои то веки пришёл специалист и мы теперь отдыхаем от физруков.А Трубач нехай идёт опять потренируется, а то опять "покорителем невест" не станет.
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Liverpool#krasnodar
1491205354
Кто вообще додумался его про футбол спрашивать
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serppion
1491217046
С приходом Карреры пошла успешная Спартака. Это - уже заслуга. Не обсуждается!
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