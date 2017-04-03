Трубач: «Каррера ничего не дал «Спартаку»

Известный музыкант Николай Трубач оценил вклад главного тренера «Спартака» Массимо Карреры в последние успехи московского клуба. По словам исполнителя, итальянский специалист ничего не дал красно-белым.

Напомним, итальянец возглавил «Спартак» в августе 2016 года. В нынешнем сезоне московский клуб под его руководством единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея трехочковое преимущество над ближайшим преследователем и игру в запасе.

– Что дал Массимо Каррера «Спартаку»?

– Мое мнение – ничего.

– ?!

– Да, я так считаю.

– А эмоции, о которых говорят футболисты?

– Они всегда в «Спартаке» присутствовали. Что может сказать Массимо футболистам? Кто поймет итальянский?

– Боккетти. Кутепов, Комбаров, Глушаков, Самедов.

– По Боккетти вопросов нет. А остальные?

– У Ильи итальянский агент. Другие в сборной работали с Капелло, частично понимают язык.

– Допускаю, что так и есть. Но даже самый главный мотиватор в «Спартаке» на русском не всегда мог достучаться до команды. А раз Каррера смог передать эмоции, тогда, ребята, верните зарплату за прошлый год. Трудно представить, что футболиста надо заставлять играть. Тренер должен расставить людей, рассказать план на матч и сидеть на скамейке, курить бамбук.

– Трудно представить Карреру, спокойно наблюдающего за происходящим на поле...

– Мое мнение таково: итальянец в нынешнем штабе не главная движущая сила. Есть и другие грамотные люди, которые пришли в команду.

– Вот тут интересно. Кто же?

– К примеру, Пилипчук. Слышал, что спартаковцы очень хорошо о нем отзываются.

– И все же – заслуга Карреры в результате есть?

– Не станет «Спартак» чемпионом, всех отправят домой в Италию. Ничего не имею против тренера. Но, повторю, если футболистам не хватало мотивации, то пусть вернут зарплату.