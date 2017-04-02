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    Бабаев: «В матче за сборную России Дзагоев играл в ущерб здоровью»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о состоянии здоровья полузащитника Алана Дзагоева. Отметим, что из-за повреждения задней поверхности бедра 26-летний игрок пропустил матч 21-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

    Напомним, россиянин получил травму в расположении национальной команды.

    «Когда появились симптомы и дискомфорт в этой области, с учетом того, что игра неофициальная, врачи порекомендовали ему не рисковать. Но Алан любит полностью всегда отдаваться футболу, и в этот раз, к сожалению, в ущерб для себя. Это спорт, без травм никуда.

    Мышечная травма – это всегда неприятно, медленно происходит восстановление. Но я надеюсь, что наши врачи приложат все усилия, чтобы в течение недели его восстановить», – сказал Бабаев.

    В нынешнем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА в РФПЛ 12 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.

    Источник: ТАСС

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    02.04.2017 22:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +722

      Urry 3 апреля 2017, 14:37

      надо было дома сидеть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      maxon1256 3 апреля 2017, 08:36

      да он вообще хрусталька, как харгривз

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 3 апреля 2017, 06:39

      К чему такие жертвы в товарищеской игре

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 2 апреля 2017, 23:17

      бедный мальчик

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 2 апреля 2017, 22:37

      Самое главное,чтобы к поединку со спартачами восстановился .

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