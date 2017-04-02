Бабаев: «В матче за сборную России Дзагоев играл в ущерб здоровью»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о состоянии здоровья полузащитника Алана Дзагоева. Отметим, что из-за повреждения задней поверхности бедра 26-летний игрок пропустил матч 21-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

Напомним, россиянин получил травму в расположении национальной команды.

«Когда появились симптомы и дискомфорт в этой области, с учетом того, что игра неофициальная, врачи порекомендовали ему не рисковать. Но Алан любит полностью всегда отдаваться футболу, и в этот раз, к сожалению, в ущерб для себя. Это спорт, без травм никуда.

Мышечная травма – это всегда неприятно, медленно происходит восстановление. Но я надеюсь, что наши врачи приложат все усилия, чтобы в течение недели его восстановить», – сказал Бабаев.

В нынешнем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА в РФПЛ 12 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.