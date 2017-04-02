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Орлов: «Дзюба играет через силу, но делает результат»

2 апреля 2017, 20:10
7

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов отметил игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который, несмотря на проблемы с коленом, выходит на поле и помогает добиваться результата своей команде.

Напомним, в матче 21-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:0) 28-летний россиянин вышел в стартовом составе, отыграл всю встречу и отметился забитым мячом.

«Дзюба играет через силу. После каждого матча у него в колене образуется жидкость. Не зря же Мирча Луческу сказал, что летом Дзюбе нужен перерыв. Сейчас понятно, что он не совсем здоров. Потому и меньше бегает. Не сказать, что он был очень маневренный. Играет в интересах клуба – ведь заменить-то его некем. Делает результат.

Сейчас немного отдохнет и на следующий тур вновь выйдет с незалеченной травмой. Когда-то это проблему нужно будет решать. Его отказ от матчей за сборную? Но ведь есть врачи, диагноз. Так просто словами от сборной же не откажешься. Доктора дают свои рекомендации», – сказал Орлов.

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Зенит» в РФПЛ 18 матчей, в которых забил девять голов и сделал три результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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RUSARM
1491155053
Конечно,сборная это тьфу,а вот зенит-это все!!!
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опус 2
1491155332
Лучше бы язык травмировал,а то помело у него поганое !
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Путник 13
1491157879
Дзюбу есть за что уважать..каждый матч он работает...он делает всё что умеет и на что способен..
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Andrew01
1491168615
Орлов: «Дзюба играет через ж..у, но делает результат» - мне кажется так вернее))))
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APchelov
1491176129
Почему этому деревянному не отдохнуть? Кержаков вместо него справится не хуже. А смотреть футбол будет приятнее )
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