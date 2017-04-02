Орлов: «Дзюба играет через силу, но делает результат»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов отметил игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который, несмотря на проблемы с коленом, выходит на поле и помогает добиваться результата своей команде.

Напомним, в матче 21-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:0) 28-летний россиянин вышел в стартовом составе, отыграл всю встречу и отметился забитым мячом.

«Дзюба играет через силу. После каждого матча у него в колене образуется жидкость. Не зря же Мирча Луческу сказал, что летом Дзюбе нужен перерыв. Сейчас понятно, что он не совсем здоров. Потому и меньше бегает. Не сказать, что он был очень маневренный. Играет в интересах клуба – ведь заменить-то его некем. Делает результат.

Сейчас немного отдохнет и на следующий тур вновь выйдет с незалеченной травмой. Когда-то это проблему нужно будет решать. Его отказ от матчей за сборную? Но ведь есть врачи, диагноз. Так просто словами от сборной же не откажешься. Доктора дают свои рекомендации», – сказал Орлов.

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Зенит» в РФПЛ 18 матчей, в которых забил девять голов и сделал три результативные передачи.