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    Орлов: «Дзюба играет через силу, но делает результат»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов отметил игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который, несмотря на проблемы с коленом, выходит на поле и помогает добиваться результата своей команде.

    Напомним, в матче 21-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:0) 28-летний россиянин вышел в стартовом составе, отыграл всю встречу и отметился забитым мячом.

    «Дзюба играет через силу. После каждого матча у него в колене образуется жидкость. Не зря же Мирча Луческу сказал, что летом Дзюбе нужен перерыв. Сейчас понятно, что он не совсем здоров. Потому и меньше бегает. Не сказать, что он был очень маневренный. Играет в интересах клуба – ведь заменить-то его некем. Делает результат.

    Сейчас немного отдохнет и на следующий тур вновь выйдет с незалеченной травмой. Когда-то это проблему нужно будет решать. Его отказ от матчей за сборную? Но ведь есть врачи, диагноз. Так просто словами от сборной же не откажешься. Доктора дают свои рекомендации», – сказал Орлов.

    В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Зенит» в РФПЛ 18 матчей, в которых забил девять голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2017 20:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 апреля 2017, 02:35

      Почему этому деревянному не отдохнуть? Кержаков вместо него справится не хуже. А смотреть футбол будет приятнее )

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 3 апреля 2017, 00:30

      Орлов: «Дзюба играет через ж..у, но делает результат» - мне кажется так вернее))))

      1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 2 апреля 2017, 21:31

      Дзюбу есть за что уважать..каждый матч он работает...он делает всё что умеет и на что способен..

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 2 апреля 2017, 20:48

      Лучше бы язык травмировал,а то помело у него поганое !

      0
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 2 апреля 2017, 20:44

      Конечно,сборная это тьфу,а вот зенит-это все!!!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > RUSARM 2 апреля 2017, 20:47

      Хорошо сказал.

      1
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > RUSARM 3 апреля 2017, 00:29

      конечно, в сборной столько не платят, что жопу рвать)))))))))))))

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