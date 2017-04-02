Каррера: «Не думаю о возвращении в Италию. Хочу добиться успеха со «Спартаком»

Как бы не относились к Спартаку , но все понимают что М.Каррера заслуживает уважения своим профессиональным отношением к Футболу.
Кто сказал , что тренер 10% успеха, Массимо верим.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что не намерен рассматривать другие варианты продолжения карьеры, даже если будут предложения из Италии. Как отметил специалист, ему нравиться работать в московском клубе.
«Будем ли летом искать усиление на рынке Италии? Не знаю, если поступит конкретное предложение. Надо успешно завершить сезон, а потом посмотрим.
Честно говоря, я не думаю о возвращении в Италию. Я поглощен работой в «Спартаке». Хочу с этим клубом добиться успеха. Мой контракт рассчитан еще на два года», – отметил Каррера.
«Спартак» после 20 туров лидирует в чемпионате России.