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    Каррера: «Не думаю о возвращении в Италию. Хочу добиться успеха со «Спартаком»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что не намерен рассматривать другие варианты продолжения карьеры, даже если будут предложения из Италии. Как отметил специалист, ему нравиться работать в московском клубе.

    «Будем ли летом искать усиление на рынке Италии? Не знаю, если поступит конкретное предложение. Надо успешно завершить сезон, а потом посмотрим.
    Честно говоря, я не думаю о возвращении в Италию. Я поглощен работой в «Спартаке». Хочу с этим клубом добиться успеха. Мой контракт рассчитан еще на два года», – отметил Каррера.

    «Спартак» после 20 туров лидирует в чемпионате России.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    02.04.2017 11:59
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +893

      Krics 2 апреля 2017, 22:45

      Как бы не относились к Спартаку , но все понимают что М.Каррера заслуживает уважения своим профессиональным отношением к Футболу.
      Кто сказал , что тренер 10% успеха, Массимо верим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      LIWER RW 2 апреля 2017, 20:31

      Мужик! Верим!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      dudarik 2 апреля 2017, 17:45

      Так держать!!!

      2
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 2 апреля 2017, 17:35

      А я думаю, что он дело говорит! Хотя ФК "Спартак" и не супер клуб, например как Барса, Мадрид, Бавария, но если у него получиться выиграть медали чемпионата для болельщиков он будет как Мессия. Несколько поколений сменилось, пока ждало о ФК "Спартак" чемпионства. Хотя если они и выиграют медали чемпионата, перед ними встанет серьезный вопрос усиления на следующий сезон. В противном случае я думаю, что с таким составом для выхода из группы сложно будет рассчитывать. Да пусть не обижаются на меня все болельщики клуба.

      2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Болельщик Реал Мадрида 2 апреля 2017, 17:47

      Большая работа- это не сиюминутный наскок Валеры или Димы.
      Большая работа ждет своих результатов. Когда в Спартаке появился Жано, я думал:-Вот он Федя! Когда в Спартаке появился Попов:-я думал вот он Федя. А Феди нет, но есть Массимо и есть Спартак!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 2 апреля 2017, 17:14


      Viva il calcio russo!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 апреля 2017, 16:43

      Виват Массимо.!

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 2 апреля 2017, 15:51

      Когда-то, после поездки в Италию, один из братьев Старостиных предложил назвать одну известную команду -Спартак, как символ стойкости и неуступчивости в честь одного римского гладиатора.
      Название живёт по сей день и тренер сегодня, потомок Джанчинто Факкетти. Почему-же ни один из уважаемых братьев Бутусовых в Питере не предложил назвать известный всем клуб -Коломяги, как он был? Может быть с сегодняшним названием клуба в Питере когда-то погорячились?

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ribavadim 2 апреля 2017, 17:01

      Коломяги в переводе с финно-угорского- горный овраг.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > ribavadim 2 апреля 2017, 18:50

      Рыба Вадим шутит так?

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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== 2 апреля 2017, 15:30

      Молодец.Истинный профи.Уважуха.

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 2 апреля 2017, 15:03

      Лукавит... В случае успеха при хорошем предложении из Европы уйдет конечно

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      Рейтинг: +130

      Бульба 2 апреля 2017, 13:23

      нетренеришка

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