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  • Каррера: «Не думаю о возвращении в Италию. Хочу добиться успеха со «Спартаком»

Каррера: «Не думаю о возвращении в Италию. Хочу добиться успеха со «Спартаком»

2 апреля 2017, 11:59
27

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что не намерен рассматривать другие варианты продолжения карьеры, даже если будут предложения из Италии. Как отметил специалист, ему нравиться работать в московском клубе.

«Будем ли летом искать усиление на рынке Италии? Не знаю, если поступит конкретное предложение. Надо успешно завершить сезон, а потом посмотрим.
Честно говоря, я не думаю о возвращении в Италию. Я поглощен работой в «Спартаке». Хочу с этим клубом добиться успеха. Мой контракт рассчитан еще на два года», – отметил Каррера.

«Спартак» после 20 туров лидирует в чемпионате России.

Источник: Tuttomercatoweb
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (27)
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oyabun
1491123803
И вот к чему подобные вбросы? Чтобы понервировать болельщиков Спартака перед игрой? Каррера всей своей работой в нашем клубе подтвердил, что не такой он человек чтобы бросать команду на пол пути
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KB_Krasnogorsk
1491123810
Каррерим !
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BAIv
1491125933
а зачем ему италия, деньги здесь проще зарабатывать , налоги меньше зарплаты выше.....
Ответить
Huberman
1491126209
Давай родной, не подведи. Станешь чемпионом, миллионы людей тебя вознесут до таких высот, до которых возможно даже в Италии не добраться, не в плане футбола, а в плане эмоций конечно. Полтора десятка миллионов человек в этом апреле будут молиться на Массимо, всем богам,которым только можно.
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Густав Веллер
1491126907
Молодец)))
Ответить
Бульба
1491128611
нетренеришка
Ответить
Мары
1491140581
Виват Массимо.!
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1491143750
А я думаю, что он дело говорит! Хотя ФК "Спартак" и не супер клуб, например как Барса, Мадрид, Бавария, но если у него получиться выиграть медали чемпионата для болельщиков он будет как Мессия. Несколько поколений сменилось, пока ждало о ФК "Спартак" чемпионства. Хотя если они и выиграют медали чемпионата, перед ними встанет серьезный вопрос усиления на следующий сезон. В противном случае я думаю, что с таким составом для выхода из группы сложно будет рассчитывать. Да пусть не обижаются на меня все болельщики клуба.
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dudarik
1491144345
Так держать!!!
Ответить
LIWER RW
1491154288
Мужик! Верим!
Ответить
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