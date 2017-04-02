Каррера: «Не думаю о возвращении в Италию. Хочу добиться успеха со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что не намерен рассматривать другие варианты продолжения карьеры, даже если будут предложения из Италии. Как отметил специалист, ему нравиться работать в московском клубе.

«Будем ли летом искать усиление на рынке Италии? Не знаю, если поступит конкретное предложение. Надо успешно завершить сезон, а потом посмотрим.

Честно говоря, я не думаю о возвращении в Италию. Я поглощен работой в «Спартаке». Хочу с этим клубом добиться успеха. Мой контракт рассчитан еще на два года», – отметил Каррера.

«Спартак» после 20 туров лидирует в чемпионате России.