Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иммобиле: «Хочу продолжить традицию великих нападающих, игравших в «Лацио»

    Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле подвел итоги матча 30-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:1). Напомним, форвард стал автором одного из забитых голов.

    Есть матчи с очень неудобными соперниками. Они очень организованны. Матчи с такими противниками всегда получаются трудными. Но мы действовали как команда и смогли победить. В «Лацио» всегда играли великие нападающие, такие как Эрнан Креспо и Томмазо Рокки. Я бы хотел продолжить эту традицию. Я уверен, это получится при поддержке болельщиков и партнеров по команде», – сказал Иммобиле.

    «Лацио» на данный момент находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2017 22:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11