Иммобиле: «Хочу продолжить традицию великих нападающих, игравших в «Лацио»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле подвел итоги матча 30-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:1). Напомним, форвард стал автором одного из забитых голов.

Есть матчи с очень неудобными соперниками. Они очень организованны. Матчи с такими противниками всегда получаются трудными. Но мы действовали как команда и смогли победить. В «Лацио» всегда играли великие нападающие, такие как Эрнан Креспо и Томмазо Рокки. Я бы хотел продолжить эту традицию. Я уверен, это получится при поддержке болельщиков и партнеров по команде», – сказал Иммобиле.

«Лацио» на данный момент находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.