Гунько: «Селихов вернется в состав основной команды в понедельник»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвел итоги победного матча 29-го тура против «Зенита-2», а также поделился мнением об игре голкипера Александра Селихова, дебютировавшего в составе красно-белых.

– Игра была достаточно интересной для болельщиков. Погода не всегда позволяла играть в тот футбол, в который мы хотели. Во втором тайме мяч зависал на нашей половине поля, «Зенит-2» пытался атаковать большими силами. Мы были готовы к этому, но попустили со «стандарта». Имели неплохие моменты в контригре. Начали агрессивно. Ребята проявили характер и заслуженно добились победы.

– Каково психологическое состояние Селихова, который вынужден играть за дубль?

– Это не дубль, а «Спартак-2», команда ФНЛ. Сегодняшняя игра показала, что уровень здесь отличный. Он рад игровому времени, которое дает ему «Спартак». Лучше играть набирать форму и быть готовым к конкуренции за место в составе.

– Почему Селихов дебютировал именно в Петербурге?

– Потому что календарь основной команды позволяет. Он будет в заявке основы через день.

«Спартак-2» располагается на пятой строчке в турнирной таблице ФНЛ.