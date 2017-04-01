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    Гунько: «Селихов вернется в состав основной команды в понедельник»

    Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвел итоги победного матча 29-го тура против «Зенита-2», а также поделился мнением об игре голкипера Александра Селихова, дебютировавшего в составе красно-белых.

    – Игра была достаточно интересной для болельщиков. Погода не всегда позволяла играть в тот футбол, в который мы хотели. Во втором тайме мяч зависал на нашей половине поля, «Зенит-2» пытался атаковать большими силами. Мы были готовы к этому, но попустили со «стандарта». Имели неплохие моменты в контригре. Начали агрессивно. Ребята проявили характер и заслуженно добились победы.

    – Каково психологическое состояние Селихова, который вынужден играть за дубль?

    – Это не дубль, а «Спартак-2», команда ФНЛ. Сегодняшняя игра показала, что уровень здесь отличный. Он рад игровому времени, которое дает ему «Спартак». Лучше играть набирать форму и быть готовым к конкуренции за место в составе.

    – Почему Селихов дебютировал именно в Петербурге?

    – Потому что календарь основной команды позволяет. Он будет в заявке основы через день.

    «Спартак-2» располагается на пятой строчке в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2017 20:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 апреля 2017, 20:50

      Просто было принципиально натянуть бомжей.

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