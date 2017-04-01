Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бывший физиотерапевт сборной Аргентины: «Нужно покончить с клубом друзей Маскерано»

    Физиотерапевт Карлос Дибос, работавший в сборной Аргентины, раскритиковал защитника команды Хавьера Маскерано, сообщает tycsports.com.

    «В этой сборной есть игроки, которые уже не должны в ней играть. Маскерано напичкал команду своими друзьями», – сказал Дибос.

    «Я никогда не влиял на тренерские решения», – прокомментировал ситуацию сам Хавьер Маскерано.

    Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2017 08:37
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18

      Intermilano161 1 апреля 2017, 11:21

      Уволить нафиг, как можно брать Аларио Прато и Ласвесси при живом Икарди!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 1 апреля 2017, 10:00

      Скоро всех поменяют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 1 апреля 2017, 09:41

      Скандалы,интриги,расследования?)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11