Бывший физиотерапевт сборной Аргентины: «Нужно покончить с клубом друзей Маскерано»

Физиотерапевт Карлос Дибос, работавший в сборной Аргентины, раскритиковал защитника команды Хавьера Маскерано, сообщает tycsports.com.
«В этой сборной есть игроки, которые уже не должны в ней играть. Маскерано напичкал команду своими друзьями», – сказал Дибос.
«Я никогда не влиял на тренерские решения», – прокомментировал ситуацию сам Хавьер Маскерано.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов.
Источник: Бомбардир.ру