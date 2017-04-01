Бывший физиотерапевт сборной Аргентины: «Нужно покончить с клубом друзей Маскерано»

Физиотерапевт Карлос Дибос, работавший в сборной Аргентины, раскритиковал защитника команды Хавьера Маскерано, сообщает tycsports.com.

«В этой сборной есть игроки, которые уже не должны в ней играть. Маскерано напичкал команду своими друзьями», – сказал Дибос.

«Я никогда не влиял на тренерские решения», – прокомментировал ситуацию сам Хавьер Маскерано.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов.