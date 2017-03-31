Муриэль попал в сферу интересов «Ливерпуля»

Нападающий «Сампдории» Луис Муриэль заинтересовал скаутскую службу «Ливерпуля». Англичане уже направили запрос своим коллегам из Италии о статусе 25-летнего колумбийского форварда.

Ранее сообщалось, что в его услугах уже выражали заинтересованность «Интер», «Рома», мадридский «Атлетико» и «Севилья». Действующий контракт колумбийца с «Сампдорией» рассчитан до середины 2019 года.

В текущем сезоне нападающий сыграл 29 матчей в итальянской Серии А, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.