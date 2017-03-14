Муриэль заявил, что получил предложения от топ-клубов Серии А

Нападающий «Сампдории» Луис Муриэль утверждает, что получил предложения от топ-клубов Серии А, в том числе от «Ювентуса».

По словам 25-летнего игрока, к нему уже обратились туринцы, а также «Интер», «Милан» и «Рома». Также колумбиец сообщил, что к его персоне имеется интерес со стороны команд из АПЛ и Примеры.

Сумма отступных за Муриэля составляет 28 миллионов евро. Сообщается, что за ним следят «Атлетико» и «Челси».

В нынешнем сезоне футболист провел 30 поединков, отметившись 12-ю голами и девятью результативными передачами. Портал Тransfermarkt оценивает его в 12,5 миллиона евро.