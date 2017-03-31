Титов: «Спартак» при Аленичеве не имел права «парковать автобус» у своих ворот»

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов рассказал, что тренерский штаб Дмитрия Аленичева пытался привить красно-белым атакующую манеру игры, а также заявил, что подобный футбол разбаловал болельщиков москвичей.

«В случае Аленичева человек заранее объявил, что «Спартак» будет играть в атакующий футбол. Приходя в команду, мы не имели права «парковать автобус» сзади – это все-таки «Спартак», болельщикам нужен тот футбол, который они привыкли видеть еще во времена матчей нашего поколения. То время показало – выигрывать очень приятно, и мы тогда избаловали наших болельщиков. Но, как показало время в роли тренеров, надо было играть на результат, тогда бы мы еще работали в «Спартаке». Но это не наш путь», – сказал Титов.

«Спартак» под руководством Массимо Карреры лидирует в чемпионате России.