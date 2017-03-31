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  • Титов: «Спартак» при Аленичеве не имел права «парковать автобус» у своих ворот»

Титов: «Спартак» при Аленичеве не имел права «парковать автобус» у своих ворот»

31 марта 2017, 01:31
22

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов рассказал, что тренерский штаб Дмитрия Аленичева пытался привить красно-белым атакующую манеру игры, а также заявил, что подобный футбол разбаловал болельщиков москвичей.

«В случае Аленичева человек заранее объявил, что «Спартак» будет играть в атакующий футбол. Приходя в команду, мы не имели права «парковать автобус» сзади – это все-таки «Спартак», болельщикам нужен тот футбол, который они привыкли видеть еще во времена матчей нашего поколения. То время показало – выигрывать очень приятно, и мы тогда избаловали наших болельщиков. Но, как показало время в роли тренеров, надо было играть на результат, тогда бы мы еще работали в «Спартаке». Но это не наш путь», – сказал Титов.

«Спартак» под руководством Массимо Карреры лидирует в чемпионате России.

Источник: Euro-football.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Аленичев Дмитрий
Комментарии (22)
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Мары
1490915174
Мне интересно, вот Егору Ильичу не надоело отмазываться ? У них с Дмитрием было времени вагон и малая тележка.А вот чем они запомнились, так это тем, что почти всей командой в защите играли и выносили мяч куда ни попадя. Спасибо конечно, но футбол Карреры отличается от футбола Аленичева как небо и земля.Время физруков прошло. Пришло время профессионалов.
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Павел Амурский
1490934269
Как вы выигрывали все знают.
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filosof sparty
1490935845
Егор, Вы с Димоном до сих пор очень уважаемые в красно-белой среде люди, но пора прекращать подобные разговоры!!! Футбол Карреры не менее атакующий, и он даже стал более агрессивным, по крайней мере пока команда не выигрывает, Спартак демонстрирует высочайший прессинг и пытается доминировать во всех компонентах игры. После забитого мяча, да, отходят назад, такого никогда не было не спорю. Но ведь есть ещё и сумасшедшая самоотдача, желание победить сохраняется до последних секунд, а такой Спартак мы давно не видели! Так что Егор, заканчивайте, просто порадуйтесь за свой клуб!
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Архипелаг Гуляк
1490936045
Паэтаму Оленю и дали коленом под зад и тибе заадно.
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alexidj
1490937284
Только усугубляют ситуацию подобные интервью..Портят мнения..Я вот все равно помню добрым словом вас но автобусы у вас тоже бывали..Та же победа над Ростовом 1-0..Просто смериться надо что шансом не смогли воспользоваться..Думаю еще будет возможность..Учитесь..
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Zenit-84
1490939998
умееют заголовок написать. Автобус, автобус....
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CooL-1
1490941288
- "Мы не парковали автобус у своих ворот,мы просто проигрывали скромным киприотам"- сказал Титов. - "По моему это круче" - добавил Аленичев.
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Опорник84
1490941826
Мне кажется,что хватит уже мусолить тему Аленичева и Титова! Надо уже жить настоящим!
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Робинзон
1490943990
кто знает может быть и феерили бы сейчас ежели под зад не получили бы не хватило авторитета у Димы с Егором им нужно было не Ананко третьим брать а Горлуковича или Ковтуна раз Онопко в конюшне пасётся .
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ijgjr
1490946726
Все верно говорит - когда Рубин становился чемпионом все СМИ поливали - нам такой футбол не нужен а если столичная команда - то это оказывается сейчас такой стиль игры - болелам Спартака что то такая игра нравится когда своя команда выигрывает - тогда не надо лукавить - главное очко и не надо трындеть за игру
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