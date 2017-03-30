Степашин: «Миранчуку дурят голову! Не хочу, чтобы появился новый Кокорин»

Член попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал ситуацию с участием полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, который зимой не смог перейти в «Рубин».

Я вхожу в совет директоров РЖД и могу высказать это мнение: то, что делается вокруг Алексея Миранчука его агентами, не лезет ни в какие ворота. Парню дурят голову! Не хочу, чтобы появился новый Саша Кокорин. Что касается Панченко, то он свои деньги отрабатывает. И зарплата у него, к слову, в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке. Но это привет тем, кто его привел», – сказал функционер.

Ранее Панченко дал комментарий относительно нового контракта с московским клубом.