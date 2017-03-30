Маколи продлил контракт с «Вест Бромвичем» до 2018 года

Защитник «Вест Бромвич Альбион» Гарет Маколи останется в клубе как минимум до конца следующего сезона. Стороны достигли договоренности относительно продления контракта.

«Это очень приятно. Хочу поблагодарить клуб и всех, кто помогает мне оставаться на уровне. Переходя в клуб, я просто хотел играть в Премьер-лиге и знал, что это право надо заслужить. Эта страсть до сих пор жива», — сказал 37-летний футболист.

Ирландец присоединился к «дроздам» в июне 2011 года в статусе свободного агента.

В текущем сезоне чемпионата Англии защитник забил шесть мячей в 29 матчах. Команда Тони Пулиса занимает восьмое место в турнирной таблице.